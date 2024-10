Lebron y Bronny James, padre, hijo y compañeros en los Lakers con 47,5 millones de salario de diferencia

Antes de que naciera Bronny James (6-10-2004, Cleveland) su padre ya había debutado en la NBA con los Cavs. LeBron afronta la que será su vigésimo segunda temporada en la Liga a punto de cumplir 40 años y lo hará acompañado por su hijo en los Lakers. La misión imposible, el quinto anillo. Ambos compartieron pista en un amistoso de pretemporada (derrota 114-118 ante los Suns), pero los focos de ese día no ocultan las críticas que ha desatado la presencia de Bronny en la plantilla. «Las expectativas están muy lejos de la realidad. Está destinado al fracaso. No hay nada que haga que esto tenga sentido... salvo el apellido», ha soltado un general manager desde el anonimato. Su reflexión la podrían firmar ejecutivos, ojeadores, periodistas especializados, rivales... Sí, pero la NBA ha programado a los Lakers de los James tanto en la jornada inaugural como en el día de Navidad, dos de las fechas top del calendario.

Hay una extraña unanimidad al considerar que el sitio de Bronny James y su 1,88 estaba en un segundo año universitario en la Universidad del Sur de California. En su defecto en la G-League, la Liga de Desarrollo. En su único curso universitario, después de superar un problema cardíaco, promedió 4,8 puntos (por debajo del 40 por ciento en tiros de campo y del 30 en triples), 2,8 rebotes y 2,1 asistencias. Los números no fueron obstáculo para ser elegido en el puesto 55 del draft. Tampoco para firmar un contrato por cuatro años y ocho millones de dólares, algo nunca visto en la historia de la NBA. En la Liga de Verano con los Lakers, promedió 7 puntos, con malos porcentajes de tiro, 3,5 rebotes y 1,5 asistencias. Su primer triple llegó después de 15 errores. Y en pretemporada, en cinco partidos, promediaba 1,5 puntos hasta que anotó 17 en 35 minutos en la paliza sufrida ante los Warriors (132-74). Magic Johnson, la leyenda «laker», lo tiene clarísimo: «Si yo fuera Bronny, le diría a mi padre: ‘‘Déjame jugar en la G-League toda la temporada para que pueda desarrollarme’’. Necesita tiempo de juego, no quedarse sentado en el banquillo. Simplemente no está listo», asegura.

Él apela a la humildad, la ética de trabajo, el esfuerzo... «No quiero hacer caso a todo el ruido y de toda la gente que cree que no debería estar aquí. Mi sueño siempre ha sido dar a conocer mi nombre. Solo quiero que la gente sepa que soy Bronny James y que no me identifiquen simplemente como el hijo de LeBron James», afirma.

Su padre, que va a rozar los 49 millones de dólares de salario esta temporada, y eso que no está en el «top 10» de mejor pagados, está harto antes de comenzar. «Preguntadle a él cómo lo lleva. Bronny ya es mayorcito. Es un hombre adulto, un profesional, y puede manejarlo y responder a estas preguntas él mismo. Pero ya sabéis por qué, para bien o para mal, le prestáis tanta atención». El entrenador y amigo de LeBron, JJ Reddick, ha dado una pista de por dónde puede ir la temporada después de la coincidencia de ambos ante los Suns: «Solo quise darles la oportunidad de jugar juntos en la pretemporada, ese era el momento adecuado para hacerlo».

A LeBron se le acumula el trabajo. Hace un par de semanas se estrenó «Starting 5» en Netflix donde ejerce de productor, con los Obama y Peyton Manning como socios, y protagonista. Se trata de una serie documental que refleja el día a día de cinco estrellas de la NBA: Jayson Tatum, Anthony Edwards Jimmy Butler, Domantas Sabonis y el propio LeBron. El reto es convertirse en un referente en el cine, la televisión y la producción como lo fueron en su momento Michael Jordan y Kobe Bryant. Y no solo eso. En el corto plazo fuera de la cancha su otra gran ambición es convertirse en propietario de una hipotética franquicia que la NBA abra en Las Vegas.

Claves temporada 2024/2025

La temporada arranca en la madrugada del miércoles con dos partidos: Celtics-Knicks y Lakers-Timberwolves. La primera fase concluye el 13 de abril y los «play-offs» comenzarán el 19. Las Finales están programadas a partir del 5 de junio.

Los Celtics, con 18 títulos, son los defensores del anillo. El equipo de Boston tiene puesto el cartel de «Se vende». Si le sobran 6.000 millones de dólares puede adquirir la franquicia más laureada de la NBA.

Las amenazas para los de Boston llegan desde el Oeste: Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, Dallas Mavericks y Phoenix Suns son las alternativas. El favorito para convertirse en MVP en la primera fase es Luka Doncic.