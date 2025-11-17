Xavi Pascual, el encargado de devolver al Barça a la cima hasta 2028

El nuevo entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha firmado este lunes el contrato que le vinculará a la entidad azulgrana hasta el 30 de junio de 2028, en un acto privado en las oficinas del club con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, junto con otros responsables de la sección.

"La temporada ha arrancado y, poco a poco, debemos conducir al equipo hacia el camino que queremos, que es hacer feliz al barcelonismo y que el equipo refleje los valores de la entidad. Y, a ser posible, que el equipo esté cerca de disputar todos los títulos", ha valorado el técnico catalán en declaraciones difundidas por el club.

Pascual, de 53 años, conoce como nadie el club, en el que estuvo una década como entrenador del primer equipo -los dos primeros años como asistente de Dusko Ivanovic- con el que ganó, además de la Euroliga (2010), 4 Ligas ACB (2009, 2011, 2012 y 2014), 3 Copas del Rey (2010, 2011 y 2013) y 4 Supercopas (2009, 2010, 2011 y 2015).

"La gente del Palau es extraordinaria pero exigente. Ganando o perdiendo, les debemos dar cosas. El ADN que hemos tenido durante tantos años debe estar siempre por delante de todas las cosas y debemos crear este sello para que el aficionado se ilusione y se identifique con el equipo", ha comentado el técnico de Gavà.

En estos nueve años alejado del Palau Blaugrana, Pascual ha dirigido al Panathinaikos (octubre 2016- diciembre 2018), con el que ganó dos Ligas y una Copa en Grecia, y entre febrero de 2020 y junio de 2025 conquistó una Liga, una Copa y dos Supercopas en Rusia con el Zenit de San Petersburgo. "Soy un entrenador con más experiencia. El bagaje de vivir en diferentes lugares te aporta muchas cosas y eso te ayuda a intentar hacer las cosas bien hechas, que es lo que nos toca ahora", ha comentado.

Por su parte, el directivo Josep Cubells ha destacado que vuelve un entrenador que empezó en la primera etapa de Laporta y que "acabó de forma gloriosa con la consecución de la Euroliga de París", mientras que el mánager Juan Carlos Navarro ha reconocido que cuando el club destituyó el pasado 9 de noviembre a Joan Peñarroya "solo había un nombre sobre la mesa".

"Estamos muy contentos de su vuelta a casa. Es un entrenador con mucha experiencia, muy metódico y hará un equipo más sólido defensivamente. Aún estamos a principio de temporada y estamos a tiempo de todo", ha agregado el exjugador del Barça. Al igual que en su primera etapa en el Palau Blaugrana, Pascual estará acompañado por el entrenador asistente Iñigo Zorzano, que se incorporará al equipo de trabajo con el resto del cuerpo técnico.

Entre ellos estará el asistente Òscar Orellana, que ha dirigido de forma interina al equipo en los últimos tres partidos, y a quien Navarro ha agradecido su trabajo: "Ha sido una semana muy dura y ha conseguido tres victorias, levantando el ánimo del Palau". Pascual tomará las riendas del equipo en una semana con dos partidos a domicilio, el jueves ante el Anadolu Efes y el domingo contra el Gran Canaria, mientras que su debut como local llegará el miércoles 26 de noviembre contra el ASVEL Villeurbanne.