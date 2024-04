Betalú, primer líder de la Titan Desert

La decisión de hacerse aventurero por cuenta propia y no seguir el camino oficial trazado en el libro de ruta a veces tiene premio. Sergio Mantecón, ganador de la Titan en 2020, explicaba antes de la primera etapa, la importancia de la navegación. Y él fue uno de los que se salió del camino trazado para buscar un atajo. No fue el único que lo pensó. Betalú había tenido la misma idea y juntos se marcharon por un camino alternativo. Fueron varios los que los siguieron, pero sólo ellos aguantaron en cabeza hasta el final. Antonio Ortiz, uno de los que los siguieron, se permitió ocupar la cabeza en solitario durante algunos kilómetros, pero se olvidó de pasar por uno de los puntos de control obligatorios y recibió una penalización de cinco horas.

La atrevida maniobra de escapar del camino marcado tenía una sola pega, había que retroceder un kilómetro para registrar el paso por el punto de control del kilómetro 50. Pero merecía la pena. "Yo lo tenía programado, era un momento en que estaba mi equipo tirando, me he ido para atrás, he tirado a la derecha junto con Sergio [Mantecón] y nos han seguido varios corredores", explica Betalú. "Era una zona técnica, por un río y he dicho 'Sergio, a tope. Eran ocho kilómetros sin desnivel y nos ha salido bien aunque al final nos hemos equivocado un poco y hemos perdido unos segundos. Un recorte así es un estacazo para los rivales", añadía.

Betalú y Mantecón se jugaron la victoria y las bonificaciones al esprint. Y ganó Betalú. "Las etapas de montaña no me gustan nada en la Titan, son las que se me dan peor en teoría. Yo siempre espero al desierto, que es donde se me da mejor a mí, donde soy capaz de mover esa potencia constante durante mucho tiempo. La subida siempre se me atranca un poquito. Hoy ha sido una locura dónde he atacado, ha sido en el kilómetro 45 o 50, quedaba un mundo por delante. En el puerto he levantado un poquito y me ha alcanzado Sergio en el tramo Skoda. Nos hemos entendido bastante bien, con Sergio me gusta correr porque es muy profesional y nos entendemos, pero sí es verdad que en el asfalto le he dejado un poco la responsabilidad porque yo estaba pensando en la victoria de etapa. Y al final a tope en el esprint, estos últimos días antes de venir he practicado mucho el esprint porque hay muchas etapas que se llega al esprint", decía después de la etapa. Aunque el entendimiento, para Mantecón, no fue tan bueno como dice el ganador.

"No hemos colaborado mucho", aseguraba Mantecón. "Hemos ido juntos, tampoco ha habido mucho entendimiento", añadía. "Los últimos 20 o 30 kilómetros después de coronar iba con calambres e iba sufriendo un poco, intentando disimular", reconocía. "La esencia de esta carrera es interpretar los mapas por ti mismo. Entre mi compañero Miquel [Faus], que también ha hecho el mismo recorte, y yo miramos. "Llevamos tres años de experiencia. El primer año creo que nos equivocamos todos los días menos uno, pero ya vamos acertando y que seamos un poco autónomos y lo hagamos por nosotros mismos nos hace únicos", admite.

El recorte les permitió ahorrarse unos kilómetros de subida en una etapa de continuo desnivel por pistas desérticas que llevaba a los ciclistas a subir por encima de los 2.200 metros. Una desventaja para el mejor de los antiguos profesionales de carretera, Luis León Sánchez. Luisle aprovechó el último tramo, de asfalto, para recortar. Y suyo fue el mejor tiempo en ese tramo Skoda al que se refería Betalú. El Skoda Challenge es un tramo bonificado en el que se premia con un minuto al ciclista que haga el mejor tiempo. Los tres primeros también suman una bonificación de 10, 6 y 4 segundos.

Luisle entró en meta tercero, a 1:08 de los dos primeros, lo que deja la clasificación muy apretada. Betalú es primero, con cuatro segundos de ventaja sobre Mantecón y 14 sobre Luis León Sánchez. Tessa Kortekaas es líder destacada de la prueba femenina.