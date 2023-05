Ciclista, actriz porno y profesora de mates: la española que se atreve con la "Titan Desert"

Cecilia Sopeña (Cartagena, Murcia, 36 años), no llegó a ser una ciclista profesional de éxito por dos motivos: fue madre joven y un accidente le hizo cambiar de rumbo en su vida. Pero no frenó su amor por un deporte que le ha llevado a atreverse con el tremendo desafío que supone la "Titan Desert".

Noticias relacionadas Pornografía 10 deportistas que arrasan en la red de contenido sexual Onlyfans

En septiembre de 2022 se se hizo famosa en redes sociales por la aplaudida contestación a un aficionado que la dijo "¡te pesa el culo! Te pesa mucho el culo, ¿te pasa algo?", en plena carrera. "Tira a tomar por culo tú. "¿Que me pesa el culo? ¿Tú sabes lo que he tenido que sufrir toda mi vida con el peso para que tú me digas eso? ¿Compitiendo a nivel nacional y todavía diciéndome que me pesa el culo?", le respondió la ciclista.

Desde entonces su seguidores en redes sociales han aumentado considerablemente. Actualmente tiene 540.000 seguidores en youtube, 875.000 en tik tok y 156.000 en Instagram. y eso le llevó lanzarse a Onlyfans, plataforma erótica en la que desde el pasado verano arrasa con sus posados y sus vídeos. Celia disfruta de lo que hace y obtiene unos ingresos extras nada despreciables con sus suscriptores que pagan 34 euros al mes. «Una vez que llegué a 200.000 suscriptores en Youtube me sentía ya fuerte y segura de lo que estaba haciendo, muy animada y a gusto, y dije, ‘voy a liberarme del todo’. Como en Youtube hay cierta censura en los vídeos si enseñas un poquito, pues no monetizas, y dije, me paso a Onlyfans, que ahí ni voy a tener haters ni me van a impedir rentabilizar los vídeos. Iba a ser, efectivamente, una plataforma donde iba a estar más cómoda. Y me desaté», relató en una entrevista a Efe.

Los vídeo sugerentes de la murciana en TikTok tampoco dejan indiferente a nadie, como este que suma más de 3 millones de reproducciones.

Pero Cecilia no solo es ciclista o "actriz porno" como ella misma se define sino también madre y profesora de matemáticas en un instituto por lo que su faceta erótica le ha valido un sinfín de criticas a la que hace oídos sordos. "Yo no hago daño a nadie, me encanta lo que hago, la gente que está conmigo se lo pasa pipa y lo disfrutamos todos. Yo me siento una mujer libre y empoderada porque hago lo que quiero, sé que no hago daño a nadie, y además con mis recursos. Por ejemplo, puedo permitirme venir a la Titan Desert".

Denuncia los múltiples insultos que recibe pero asegura que no le frenarán porque se siente una mujer libre: "He recibido insultos y críticas de cientos de miles de personas, diciendo barbaridades e inventando cosas sobre mi, incluso en foros muy grandes como Forocoches. Hablan muy mal de mi sin conocerme, por eso no me importa nada lo que digan, estoy pasada de vueltas. Solo hago caso a la gente que me quiere. Nunca voy a agachar la cabeza, estoy orgullosa de lo que hago".

Ahora solo piensa en disfrutar de la Titan, una de las carreras más exigentes del planeta con más de 600 kilómetro y 7.000 metros de desnivel. "Es mi primera Titan, pero he competido desde 2008 y he estado en equipos como el Primaflor, he ocupado puestos en el top ten nacional de rally, he hecho pista... soy una aficionada al ciclismo, de siempre. Me dijeron que por no centrarme en una disciplina no llegaría a nada, y luego se truncó la trayectoria porque fui madre joven, con 22 años, no pude ir a carreras por no tener niñera, me dediqué a ser madre. En 2016 sufrí un atropello y ya corté..., me dediqué a estudiar y trabajar como profe de matemáticas", subraya.

La Titan Desert nació en 2006 para esas personas que buscan ser algo más.Que no se conforman con ser uno entre la multitud. Que, en la inmensidad del desierto, buscan un reto, un propósito, un sentido o un anhelo. "Los Titanes llenan su vida de momentos, ya sean grandes o pequeños, y los convierten en recuerdos indelebles. Esos momentos nacen de vivir su vida al 100%, de enfrentarse a sus miedos, a sí mismos, y de decidir ir con todo hasta el final", aseguran en su web. Y eso es justo lo que busca Cecilia Sopeña.