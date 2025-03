Brutal acoso trans a una estrella del fitness por abrir un gimnasio solo para mujeres: "Me amenazan de muerte"

Las “graves consecuencias” que la ley trans tiene sobre las mujeres y, en concreto, el mazazo que supone la participación de atletas trans para el deporte femenino se ha convertido en una de las grandes batallas del feminismo durante los últimos años. Desde que la participación de atletas autodeterminados como mujeres comenzaran a competir en las categorías femeninas, las denuncias han sido constantes.

Esta "injusticia" contra las mujeres fue lo que llevó a una destacada figura del Fitness a crear un gimnasio solo para mujeres pero su osadía le ha salido cara convirtiéndose en protagonista de una auténtica campaña de odio, incluidas amenazas de muerte.

Una apuesta por las mujeres biológicas

La propietaria de este exclusivo gimnasio, Natalee Barnet, declaró que el espacio no estará abierto a hombres biológicos que elijan identificarse como transgénero y, en cambio, priorizará la seguridad de las mujeres biológicas.

The Girls Spot, finalmente logró un local en Wandsworth, Londres y como se describe en su sitio web , el gimnasio "surge del deseo de combatir el acoso, la intimidación y el acoso sexual que las mujeres sufren habitualmente en el gimnasio" y se promociona como "un entorno que permite a las mujeres prosperar como mujeres".

Barnet, quien acumula más de un millón de seguidores en TikTok, llevaba tiempo compartiendo con sus fans sus planes de abrir un gimnasio solo para mujeres y les mantenía al tanto de su progreso. Pero tras declarar con orgullo que sus sueños se habían hecho realidad, lo ataques no tardaron en llegar y muchos resucitaron sus antiguas declaraciones.

En 2021, Natalee anunció que su gimnasio siempre recibiría a mujeres trans. Sin embargo, este año, tras cuatro años de recaudación de fondos, Barnett ha dado marcha atrás en su política de inclusión, lo que le ha generado fuertes críticas en redes sociales. "Con todo respeto, si tienes algún problema con que las mujeres trans asistan a mi gimnasio, puedes buscar otro gimnasio para entrenar", publicó Barnet. "Ya lo he comentado varias veces: las mujeres trans son mujeres y también una minoría que necesita protección. Por favor, deja de lado la transfobia", afirmó entonces la influencer.

Un espacio contra el acoso y la agresión sexual

Sin embargo, en un video viral publicado hace unos días, Barnett mencionó su tuit de 2021, explicando que su concepto había cambiado. "Cuando publiqué ese tuit en 2021, acababa de anunciar mis planes de abrir un gimnasio solo para mujeres. No había pensado del todo en la visión ni la misión de lo que implicaría", dijo. "The Girls Spot existe como un espacio seguro para mujeres porque nos enfrentamos al acoso , la agresión sexual y la violencia en los gimnasios; lo sé porque soy víctima de ello. El significado de The Girls Spot ahora es completamente diferente".

Señaló que no había considerado del todo la visión del gimnasio, que ahora incluye clases de defensa personal como Muay Thai, y la organización de "eventos, talleres y actividades sobre el síndrome de ovario poliquístico y el entrenamiento del ciclo menstrual". La mayoría de las mujeres que querrían ir al gimnasio son aquellas que han sufrido acoso o agresión sexual, y por lo tanto, era "imprescindible que [ella] se mantuviera fiel a la visión y la misión y se asegurara de que estas mujeres se sintieran seguras".

Como sobreviviente de agresión sexual en un gimnasio, Barnet explicó que la creación de un espacio separado por sexos era una cuestión muy importante para ella. En 2022, habló con el Daily Mail sobre un incidente traumático del que sobrevivió con tan solo 18 años. “Estaba sentada frente a los espejos junto a un hombre que iba al gimnasio, al que conocía desde hacía tiempo, y estábamos hablando”, dijo. “Mientras me recostaba en uno de los bancos, me tocó de forma muy inapropiada. No quiero dar detalles exactos porque es demasiado perturbador. Fue tan rápido que, al principio, me pregunté si había sucedido. No podía creer que un hombre le hiciera algo así a una mujer en un espacio público”.

Me puse de pie de un salto, sin decir palabra, y me alejé a trompicones. Estaba en shock. Nunca había hecho nada que me hiciera sospechar que se comportaría así. No tengo ni idea de por qué pensó que podía salirse con la suya —añadió Barnet—. No le dije nada a mi familia. Estaba disgustado y asimilando lo sucedido. Tengo hermanos y sabía que si se enteraban, se enfadarían mucho".

Todas estas experiencias le llevaron a cambiar su visión y ahora los activistas trans se han levantado contra ella con durísimos ataques en internet.

"¿Vas a hacerte análisis genitales? ¿Harás análisis de ADN? ¿Rechazarás a cualquier mujer que parezca demasiado masculina para tu gusto? ¿Crees que siempre se nota? Tuviste una buena idea y la convertiste en algo centrado en un juicio odioso", afirmó un usuario.

La periodista Beth McColl tampoco dudo en cargar contra la influencer sugiriendo que eran los “hombres”, no las “mujeres trans”, quienes acosaban a las mujeres dentro y fuera de los gimnasios.

“Nuestros esfuerzos para combatir el acoso, la agresión sexual y la violencia deben incluir a todas las víctimas. Es una pena”, dijo McColl .

Tras las críticas, Barnet trató de explicarse: «Quiero ser clara: de ninguna manera digo que las mujeres trans no enfrenten adversidades ni que no merezcan un espacio seguro, porque sin duda lo merecen. Todas tenemos derecho a ser tratadas con amabilidad y respeto», antes de añadir: «La decisión de que The Girls Spot fuera un gimnasio separado para mujeres biológicamente no fue fácil y algo que pensé durante muchos años. Invertí mucho tiempo y dinero, incluyendo asesoría legal, y no fue una decisión tomada a la ligera ni por exclusión ni malicia, sino más bien por mi compromiso de garantizar un espacio donde las mujeres que han experimentado trauma, acoso o incomodidad en gimnasios mixtos puedan sentirse a gusto. Esa siempre ha sido mi misión y el motor de mi negocio».

Amenazas de muerte

Ahora, Barnet ha denunciado la pesadilla que está viviendo. Según afirma ha recibido amenazas de muerte y comentarios sexuales perversos por parte de personas trans y colectivos afines.

A pesar de algunas afirmaciones de activistas trans en línea de que la decisión de Barnet violaría la ley, la Ley de Igualdad permite espacios de un solo sexo que bloquean específicamente a los hombres identificados como trans, incluso si han cambiado legalmente su sexo en los documentos.

Las directrices de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos se actualizaron sobre el tema en 2022, indicando que los hombres que se identifican como trans pueden ser excluidos si las razones son justificables y proporcionadas. La guía también menciona específicamente dos de los puntos que Barnet abordó en su video y declaración posterior.

Pese a las amenazas, la iniciativa de Barnet es todo un éxito y ha recibido solicitudes para llevar su gimnasio exclusivo para mujeres a Los Ángeles, Atlanta, Sudáfrica o Dubái.