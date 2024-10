El brutal inicio de Josep Pedrerol en "El Chiringuito": "El Barça humilla y Ancelotti no duerme..."

El Barça ganó cómodamente al Bayern y sueña con asaltar el Bernabéu. El presentador de "El Chiringuito", Josep Pedrerol, empezó el programa con un inicio demoledor repasando la situación actual. "Rapinha hizo un hat trick. El Barça humilla a su bestia negra, el Bayern de Múnich. Os digo algo, Ancelotti esta noche no duerme", aseguró. Este editorial inicial generó mucho impacto en las redes sociales.

"Partido radiante. Ya no es ganar un partido en Europa metiendo cuatro, sino que es hacerlo contra el Bayern y con ocho canteranos de La Masía. Felicidad absoluta. Un equipo muy valiente con las ideas marcadas muy claras que no las va a cambiar. Mantengo que el Barça es capaz de hacer la manita al Madrid. Me mantengo. No tengo ninguna duda de que este equipo es capaz de todo. Una manita y lo que haga falta. Ya lo hemos hecho y muchas veces. Muchísimas veces. Con los de la casa me atrevo a todo. En Europa hacía falta dar el golpe y se dio. Este equipo va de verdad", afirmó Jota Jordi.

"El Barça ha vuelto. Hemos vuelto", aseguró Jota Jordi. "Yo estaría asustado. Ver que te viene el Barça con 8 de La Masía, este Barça además... ¡Qué buen Clásico nos espera! Ojalá se jugase esta noche el partido", aseguró el tertuliano.

El Clásico se disputará el sábado en el Bernabéu a las 21:00 horas en lo que será el primer enfrentamiento entre ambos equipos en esta temporada. Ambos clubes llegan muy enchufados a esta cita.