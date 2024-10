Simeone se queja del penalti: «Ojalá encontremos algo»

El Atlético tenía dominado el partido contra el Lille, pero se le torció en la segunda mitad. Primero con un gol de Zhegrova -«un golazo», dice Simeone- y después con un penalti que enfadó a Simeone. «Ojalá encontremos algo para decir que es penalti», decía el Cholo después del encuentro. «Que la UEFA o quien sea nos lo diga», añadía.

Es difícil encontrar una explicación para el penalti que puso por delante al Lille. «Primero decía que era un empujón, luego una mano», explicaba Simeone, pero cuesta ver cualquiera de las dos cosas para pitar penalti. No lo tenía claro el entrenador rojiblanco porque tampoco queda muy claro por muchas repeticiones que se vean. «Ojalá encontremos algo», insistía el Cholo que, sin embargo, no buscaba excusas para la derrota de su equipo.

«Cuando un equipo juega como jugamos en el primer tiempo y tiene las ocasiones que tuvimos para irnos con 3-0 arriba y no es contundente puede pasar lo que pasó en el segundo tiempo», fue su primer análisis del partido.

«Antes del error del árbitro y del Var fue nuestra "no contundencia" en el momento en que pudimos hacer tres goles. Hicimos tres o cuatro ocasiones muy claras. No tuvimos la contundencia que pide esta competición y a partir de ahí vino el golazo del 1-1 y el penal que acabó llevando el partido para donde no parecía que tenía que ir», analizaba el Cholo. «Estos errores suceden», asumía. Aunque durante el partido protestó e incluso se ganó una tarjeta amarilla.

Tampoco quiso Simeone culpar a Sorloth de la derrota. El noruego falló cuatro claras ocasiones, pero no recibió el castigo de su entrenador en la sala de prensa. «Hizo un primer tiempo extraordinario, generó movimientos para llegar a zona de gol. Se van conociendo cada vez más. No es un chico joven y sabe convivir con eso y con el gol, es parte de la vida del delantero. No pudo ser, pero si seguimos trabajando de la misma manera que buscamos en el primer tiempo encontraremos», asume.