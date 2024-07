Carrillo, el gurú de la marcha que empezó con la prueba del yeso y que entrena a Álvaro Martín, aspirante a medalla en París

“Siempre he dicho que de cuello para abajo muchísimos atletas tienen una calidad impresionante, el problema es que de cuello para arriba empiezas a analizar cómo son y de todos los que he podido tener se cuentan con los dedos de dos manos como mucho. Álvaro [Martín] es uno de ellos. Aparte de tener un psicólogo magnífico, él tiene una mente privilegiada”, dice José Antonio Carrillo. “Eso me da tranquilidad. Con algunas atletas tenía que tomar algún relajante durante la prueba, porque me ponía nervioso, pero con él no”, añade el entrenador. El atletismo arranca en los Juegos de París con la marcha y España tiene a dos doble campeones del mundo, hazaña lograda el año pasado en Budapest en 20 y 35 kilómetros (esta última distancia no es olímpica, se disputará un novedoso relevo): son Álvaro Martín, en hombres, y María Pérez, en mujeres. Mañana (a las 7:30 horas ellos, a las 9:20 ellas) afrontan los 20 kilómetros junto con Diego García y Paul McGrath; y Laura García-Caro y Cristina Montesinos. Será un circuito de 1.000 metros por el Puente de Jena, que pasa por el Sena y une los jardines del Trocadero con los de la Torre Eiffel y el Campo de Marte. El horario hará que los hombres tengan que estar desayunando a las 4 de la mañana, para llegar a la sede a las 5:30.

Álvaro Martín y María Pérez, dobles campeones del mundo de marcha en Budapest Javier Etxezarreta Agencia EFE

“A Álvaro lo sacó Juan Méndez allí en Extremadura”, recuerda Carrillo. Después estuvo mucho tiempo en el CAR de Madrid y en 2018 ya se puso a sus órdenes, aunque primero a distancia. Después de la pandemia se fue a vivir a Cieza, que le recuerda más a su pueblo, Llerena, donde está más tranquilo y donde Carrillo tiene una especie de santuario de la marcha. Para el técnico serán sus séptimos Juegos, desde Atlanta 96 hasta París 2024, con Fernando Vázquez, Juanma Molina, Benjamín Sánchez, Miguel Ángel López y Álvaro Martín. Sólo faltó a los de Sidney 2000.

A falta de tecnología... La prueba del yeso

Es un gurú hecho a sí mismo en muchos sentidos. “Yo siempre digo que tengo mi librito. He ido cogiendo de aquí y de allá, he ido estudiando, analizando, y tengo mi método”, explica. Ahora tiene más medios, pero no siempre fue así. “Empecé hace ya 40 años tomando lactato y viendo qué pasaba con un tipo de entrenamiento o qué pasaba después en la competición. Fui haciendo equivalencia y comparaciones, y con el tiempo decía: pues si A + B me hace C, luego resulta que D es el siguiente”, recuerda antes de contar la manera en la que trabajaba antes para mejorar la técnica. “Recuerdo de los primeros Juegos cuando llevé a mi primer atleta en Atlanta 96 que el tema biomecánico era gracioso. Yo no conocía y no había muchas publicaciones de biomecánica importantes, y sobre todo en la marcha atlética. Cuando era joven trabajé con mi padre de albañil, pues se me ocurrió una idea: cuando veía a un atleta que sabía que tenía algo raro, pero no podía distinguirlo exactamente, pues echaba yeso en el suelo, hacía pasar al atleta y me marcaba la huella, y con un metro medía y entonces observaba que había 3 o 4 centímetros de diferencia de una a otra. Lo que hacía era llevármelo... No era un gimnasio, sino sentarlo en una silla y ponerle a lo mejor con un saco de sal en los tobillos a hacer extensiones de piernas en 30 segundos. A lo mejor observaba que con una me hacía 30 repeticiones y con otra 24, pues empezaba a trabajar más con la pierna que hacía 24; y al tiempo le volvía a hacer el test del yeso, y veía que se equilibraba”, rememora. “Un biomecánico me dijo una vez que era un pionero. Ahora te metes en un aparato y te dice: necesita esto, tiene tanta fuerza. Antes era indagar, investigar todo lo que podías”, prosigue.

"Hacerse un Ricote"

Las jornadas de pretemporada en Cieza se mueven entre la pista de atletismo que tiene allí y las carreteras, más vacías desde que se construyó la autovía, donde hacen las rodajes largos, al lado del Río Segura. Allí, en el campo de Ricote, rodeados de vides, almendros y olivos está el circuito rompepiernas que "a Álvaro le encanta". “Yo llegué a decir un día que el que acaba un Ricote se consagra como atleta de marcha”, dice Carrillo “Para el trabajo de montaña Álvaro sale con los pantalones de deporte de casa y a 600 metros ya tiene la montaña”, afirma el preparador. Cuando van por el campo, Carrillo deja a los atletas solos. En carretera, les sigue con una furgoneta cuando son muchos, para hacer de coche escoba por si alguno no aguanta, o en bicicleta si el grupo es más reducido. “Me compré una eléctrica, que con la otra no podía ya”, asegura el técnico, nacido en 1956, que prefiere llamarse veterano a viejo.

Con palico y caña

Después está la pista de atletismo. "Y un módulo que tenemos allí a raíz de 2005, cuando Juanma Molina fue tercero del mundo y ganó el Mundial Universitario en Turquía. El director general de deportes por entonces, Rafael Blanco, nos hizo recepción en Turquía, que estaba muy contento y que teníamos unos medios excepcionales. Cuando le dije que trabajábamos con palico y caña, pues no se lo creía y me acuerdo que le contesté: los políticos no tienen malas palabras, pero tampoco buenas acciones. Y el hombre se lo tomó a pecho y en septiembre estuvo en Cieza y conseguí sacarle un dinero para que hicieran como un módulo, que en 2010 se inauguró, aunque no está inaugurado de manera oficial. Ahora estamos en vía de que sea un apéndice del CAR de Los Narejos. Allí tenemos un gimnasio hecho con los aparatos con arreglo a mi gusto para trabajar la fuerza y unos tapices para ver la técnica con cámaras de televisión. Ahora tengo unos medios, pero mi trabajo me ha costado”, reivindica Carrillo.

Un duro final de concentración

La parte final de la preparación ha sido larga: un par de semanas en Sierra Nevada y tres días en casa para coger ropa y poder ver a la familia antes de volver a la altitud, esta vez a Font Romeu, para completar allí cinco semanas con el único pequeño paréntesis de bajar a La Nucía al campeonato de España. Por último, 14 días en Barcelona antes de ir a París, el pasado domingo. “Estás deseando acostarte y despertarte el día de después y ya saber qué ha pasado”, dice Carrillo, que tres semanas antes de la competición suele hacer un test en plan competición y a Álvaro le salió muy bien. “Igual o mejor que antes de Budapest. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir nada, sólo que Álvaro está muy bien. En el Mundial yo le comenté que podía ser campeón del mundo o duodécimo, porque allí había otros 10 u 11 que estaban a la par. A ver cómo se da el día. Lo que espero es que cuando acabe la competición se sienta feliz, que haya hecho lo que hemos entrenado, luego el puesto Dios lo dirá. El trabajo se ha hecho y se ha hecho bien”, concluye el genio de la marcha.