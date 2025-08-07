La chulería se paga: un ciclista celebra el triunfo antes de tiempo y provoca un aparatoso accidente

La historia del deporte está plagada de cagadas incomprensibles en la línea de meta y esto es precisamente los que acaba de ocurrir en Erbil. El ciclista Ihab Abdel Khader protagonizó un insólito final en la prueba junior del Campeonato Iraquí de Ciclismo. Cuando lideraba el sprint final y estaba a punto de cruzar la línea, soltó el manillar para levantar los brazos en señal de victoria. El gesto le hizo perder el equilibrio y provocó su caída, arrastrando a otro competidor.

El incidente fue captado en video y se viralizó en redes sociales. En las imágenes se ve a Khader celebrar de manera anticipada, desplomarse a metros de la llegada y alterar por completo el desenlace de la carrera con un aparatoso accidente.

Según informó la Agencia de Noticias Iraquí (INA) la Federación Central de Ciclismo de Irak sancionó a Khader por violar el reglamento, que obliga a mantener las manos sobre la bici durante los últimos tramos. La penalización consistió en quitarle el puesto que había alcanzado en pista y relegarlo al último lugar de la clasificación. La decisión no solo modificó el podio, sino que también afectó el puntaje individual del corredor.

Sin embargo su caso nos es único y el ciclismo está plagado de fiascos históricos que dejaron a los corredores sin un triunfo que celebraron antes de tiempo.

Otros fiascos históricos

En abril de 2024, Lorena Wiebes vio como le robaban la cartera en el último suspiro por celebrar antes de tiempo. La ciclista del SD Worx encaraba la línea de meta con una ligera ventaja sobre sus competidoras. Antes de finalizar la carrera, Wiebes comenzó a festejar con los brazos en alto a escasos metros y segundos de concluir la prueba. Lo que no esperaba era que el festejo se convertiría en drama. Marianne Vos conquistaba la prueba tras adelantar a su compatriota en los últimos metros.

Otro caso similar e igualmente ridículo fue el ocurrido en febrero de ese mismo año durante la Classic Var, celebrada en Francia. El ciclista de Uno-X Mobility Tobias Johannessen, al igual que Wiebes, inició la celebración de su victoria metros antes de confirmar su triunfo. En ese momento, apareció como una exhalación Lenny Martínez para arrebatarle el primer puesto y dejarlo con la miel en los labios.

Y aún hay más, La edición 2023 de la carrera francesa Saint-Symphorien-sur-Coise quedará para siempre en el recuerdo de los seguidores por haber tenidos uno de los finales más absurdos de la historia de la competición y que dejó en ridículo a dos competidores que desobedecieron la ley primera de cualquier carrera: no termina hasta que el primero cruza la meta.

Mientras Rémi Arsac y Charly Merle celebraban su inminente doblete, otro ciclista, Simon Ruet les superaba como una flecha para cruzar la línea de meta antes que ellos.