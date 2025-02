El consejo de una leyenda a una perla española: "Tal vez esté en el equipo equivocado"

El ciclismo español sigue buscando a ese corredor que pueda pelear mano a mano con los grandes del pelotón mundial en busca de la victoria en una gran vuelta. A día de hoy, especialmente Tadej Pogacar, pero también Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel parecen estar a un nivel inalcanzable.

Pero, por debajo, hay una generación de jóvenes talentos que aspira a batirse con ellos en un futuro no muy lejano. Uno de esos corredores es Juan Ayuso, el joven español del UAE Team Emirates, que en este inicio de temporada ha sorprendido por los números que está registrando en los entrenamientos, a falta de debutar en competición oficial este 1 de marzo en la Faun-Ardeche Classic.

Y, en este contexto, una vieja leyenda del ciclismo le ha dado algunos 'consejos' a la perla española si quiere ser jefe de filas en un futuro próximo. El analista de Eurosport Robbie McEwen, que entre 1996 y 2012 fue uno de los mejores sprinters del mundo, con 116 victorias a lo largo de su trayectoria profesional, ha expresado sus impresiones sobre la evolución de Ayuso: "Ha mostrado ser un ciclista fuerte, pero a veces cuestiono su temperamento. Quiere ser la estrella de su equipo, pero puede que esté en el equipo equivocado para eso", ha expresado en un acto de promoción de la nueva temporada de 'La casa del ciclismo', el programa de la cadena deportiva.

Respecto a lo que se conoce como el 'big three', McEwen ha sido claro: "Hay algunos buenos corredores jóvenes, pero aún no he visto a la próxima superestrella que estará mano a mano con ellos. Van a estar en la cima del deporte por un tiempo todavía. Chicos como Pogacar, Evenepoel o hace unos años Peter Sagan, son talentos excepcionales que irrumpen en la escena e inmediatamente ganan carreras importantes. Ese tipo de progresos no es lo normal", ha finalizado.