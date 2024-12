El reto de Juan Ayuso para ser el número uno: "Tendré que ser mejor que Pogacar"

La temporada 2025 está a la vuelta de la esquina y ahora es la época de los propósitos de año nuevo para los grandes ciclistas. Uno de ellos es Juan Ayuso, uno de los grandes talentos de futuro -y presente- del ciclismo español, que ya ha dado buenas pinceladas de su enorme calidad.

Pero el barcelonés va más allá y tiene un objetivo claro en su carrera: ser el mejor ciclista del mundo. El número uno. Para eso debe dar todavía varios pasos, y uno de los principales 'problemas' los tiene en casa: Tadej Pogacar. El esloveno, que ha arrasado este 2024, volverá a ser el gran jefe de filas de su equipo no sólo el año que viene, sino en las próximas temporada. Y es que tiene contrato hasta 2030. Pero Ayuso lo tiene claro: "Quiero ser el mejor del mundo, así que en algún momento tendré que ser mejor que él", ha dicho en declaraciones recogidas por el portal neerlandés 'In de Leiderstrui'.

Ayuso habla de 2024 como "un año raro" en el que ha habido un poco de todo: "Empecé fuerte, pero en la preparación para el Tour llegaron los contratiempos. Me caí en el Dauphiné y tuve que abandonar el Tour. Luego ya no llegué a tener el mismo nivel. Ha sido un año de ying y yang, pero en el que he vuelto a crecer. No me arrepiento de nada, aunque sin duda he cometido errores. Pero ante una caída y una infección de Covid, poco puedo hacer. El cuerpo no volvió a funcionar igual después de eso, aunque intenté darle la vuelta", comenta.

Ahora, el joven ciclista español quiere mejorar en la montaña: "Siempre me he visto como escalador, pero la mitad de mis victorias son contrarreloj. Eso es una ventaja, porque puedo ganar ahí un tiempo que no gano cuesta arriba, pero quiero centrarme en las subidas para acortar la distancia con Tadej, Vingegaard o Evenepoel", continúa. Afirma, por otra parte, que cambiará "muchas cosas en su preparación" y probará "algunas cosas nuevas", entre otras los entrenamientos largos que hasta ahora no ha podido hacer por edad.

Pero su plan a largo plazo es ser el mejor del mundo. El número uno. Y eso implica superar a su ahora jefe y líder. "No quiero decir que Tadej sea mi rival, pero es quien marca el listón. Si quiero ser el mejor del mundo, en algún momento tendré que ser mejor que él". De momento, su plan en 2025 es ganar el Giro de Italia, independientemente de lo que haga el esloveno: "Quiero ir al Giro, no depende de Tadej. Si él va, iremos los dos. Y si coincidimos, tal vez cambie algo mi forma de correr porque correré para él, pero no cambiará mi preparación", ha afirmado.