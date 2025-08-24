Etapa 2 de La Vuelta a España 2025: perfil, recorrido, horario y dónde ver

La Vuelta Ciclista a España 2025 continúa su recorrido por el Piamonte italiano con la disputa de la segunda etapa este domingo 24 de agosto, entre Alba y Limone Piemonte. Tras una primera jornada dominada por los sprinters, con Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) como primer líder tras imponerse con claridad en Novara, llega la primera llegada en alto de la presente edición, que promete poner a prueba a los escaladores y abrir la lucha por la clasificación general.

La etapa 2 recorrerá 159,6 kilómetros por paisajes vinícolas y montañosos del Piamonte, con salida en la histórica Alba, capital del área Patrimonio Mundial de la UNESCO de Langhe-Roero y Monferrato. Esta ciudad, famosa por sus trufas blancas y por ser sede de la multinacional chocolatera Ferrero, ofrecerá un escenario único para el inicio de la jornada. El pelotón afrontará un recorrido mayoritariamente llano hasta llegar a los últimos kilómetros, con una ascensión final de 9,8 km al 5,1% que define el primer final en alto de la Vuelta 2025 en Limone Piemonte, localidad alpina con un casco antiguo trazado sobre la histórica Vía de la Sal y rodeada de naturaleza y cultura local.

Perfil y recorrido de la etapa 2 de La Vuelta 2025

El diseño de la jornada combina tramos llanos con un desenlace exigente: los corredores avanzarán con relativa comodidad por los viñedos de Alba y el Piamonte, hasta encarar la subida de segunda categoría hacia Limone Piemonte. Con 9,8 kilómetros al 5,1% y una parte final más inclinada, esta ascensión ofrece a los escaladores la primera oportunidad de marcar diferencias en la clasificación general, mientras que los sprinters tendrán pocas opciones de mantener el maillot rojo.

Perfil etapa 2 de La Vuelta a España Lavuelta.es

El recorrido permite a los equipos controlar la carrera y planificar estrategias para los líderes de la general, que deberán medir fuerzas en un final exigente que podría cambiar la jerarquía tras el dominio de Philipsen en la primera etapa.

Claves de la jornada y favoritos a la victoria

El principal atractivo de la etapa 2 es la posibilidad de que los escaladores tomen protagonismo en la Vuelta. Jonas Vingegaard y otros favoritos a la general tendrán la primera prueba real de fuego, mientras que Jasper Philipsen intentará defender el maillot rojo obtenido en la jornada inaugural, aunque su fortaleza se mostró en un terreno llano, no en la montaña. Los corredores que se adapten mejor a la subida final y que sepan gestionar la energía durante los 150 kilómetros anteriores serán los principales candidatos a la victoria de etapa y a la pelea por el liderato.

Horario y dónde ver la etapa 2 de La Vuelta 2025

La salida neutralizada se dará a las 13:35 horas desde Alba, con llegada estimada a Limone Piemonte alrededor de las 17:21 horas. En España, se podrá seguir en abierto y gratis por Teledeporte, La 2 (a partir de las 16:20) y RTVE Play. Además, los canales de pago Eurosport 1 y 2 y la plataforma HBO Max ofrecerán cobertura íntegra con comentarios y análisis especializados.