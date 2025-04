Evenepoel reaparece y vuelve a ganar convertido al islam

«He descubierto la fe más y más en el último año. Para mí es un apoyo. Me ayuda a seguir adelante en la vida. Es algo hermoso», confiesa Remco Evenepoel. El ciclista belga se impuso el viernes en la Flecha Brabanzona, en el que era su regreso a la carretera después de 189 días. «Esto me da confianza. Esta carrera está ganando cada vez más popularidad y es buena para la semana que viene. Así podré salvar un poco nuestras clásicas», afirmaba.

Evenepoel sufrió varias lesiones al chocar contra un vehículo de correos y desde entonces atravesó un calvario «físico y mental» que estuvo cerca de hacerle abandonar el ciclismo. El belga se ha recuperado y logró la victoria en la Flecha Brabanzona ante Wout Van Aert en un terreno aparentemente más favorable para el ciclista de Visma.

«Sabía que en los últimos días estaba bastante bien, esto es increíble. Competir así contra Wout Van Aert, que cada vez está mejor, y en un circuito que no me sienta del todo bien, no lo puedo creer... Me siento muy bien, muy feliz», confesaba Remco tras su triunfo. «Después de una carrera tan dura, mi velocidad no ha bajado y he desarrollado cierta explosividad en los últimos años. Tenía confianza, aunque Wout ha ganado esprints masivos. No estaba seguro, pero hay que intentarlo», añadía.

«Me sorprendí a mí mismo. He tenido días malos en los entrenamientos, pero en Sierra Nevada mi confianza creció. Quiero dedicar esta victoria al mejor amigo de mis padres, quien falleció. Normalmente viene a las carreras, pero hoy su familia estuvo aquí por primera vez sin él. Esto es para Pascal», decía Remco.

Para su recuperación ha sido importante la ayuda de su padre, con el que ha hecho entrenamiento tras moto. «Me ha llevado al límite y eso da sus frutos. Es fantástico empezar con una victoria», asume.

Pero la clave de todo para él estaba en su nueva fe religiosa. «Ha sido un período muy oscuro, pero mi gente y mi fe me han ayudado enormemente. Sí, es el Islam», asegura. Una fe que ahora comparte con su esposa, Oumi, de origen marroquí. Se casaron en 2022 por los dos ritos, el occidental y el árabe y Remco siempre ha mostrado sus simpatías por Marruecos. Por ejemplo, Evenepoel y su esposa organizaron una recogida de donativos para ayudar al pueblo marroquí durante los terremotos que sufrió en 2023. «Rezamos juntos a menudo y lo seguiremos haciendo», decía hace unos días en una publicación en Instagram. «Es increíble lo que me has enseñado, y es un sentimiento maravilloso compartir esto contigo», afirmaba. «Pasar todo este periodo oscuro conmigo no ha sido fácil. Sin ti, probablemente hubiera abandonado mi carrera», añadía.