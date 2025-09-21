Directo
Barcelona - Getafe, en directo hoy: jornada 5 de LaLiga EA Sports en vivo
Una vez más en el Estadi Johan Cruyff, los de Hansi Flick buscarán sumar tres puntos ante el conjunto de Bordalás que ha sido la sorpresa en este inicio de temporada
Última hora del Barcelona vs Getafe, en directo hoy: jornada 5 de LaLiga EA Sports en vivo online
Así salía el Barça de túnel de vestuarios
Salen a calentar los dos equipos
Ya están los 22 protagonistas en el terreno de juego haciendo sus ejercicios de calentamiento. En poco más de media horita echará a rodar el balón
Así llegaba el Barça
Este era el momento en el que el equipo llegaba al Johan Cruyff. ¿Se verá esta imagen en los pasillos y vestuario del nuevo Spotify Camp Nou antes de que acabe el año?
El Getafe también saca su Once
No se guarda nada de lo que tiene Bordalás, que sale con sus mejores armas. Va a sufrir el Barça para ganar hoy, seguro.
Alineación del Barça
Pues ya tiene Flick sus once piezas: Sigue Joan García en la puerta. Koundé, Eric García, Christensen y Gerard Martín hacen la línea defensiva. Por delante estarán Frenkie De Jong, Pedri... y Dani Olmo. Y el ataque lo completan Raphinha, Lewandowski y Ferran Torres.
Cubarsí está de vuelta
Pau Cubarsí, que se perdió el último entrenamiento por precaución debido a unas molestias en la rodilla izquierda, ha entrado en la convocatoria del equipo azulgrana frente al Getafe en el Estadio Johan Cruyff. Siguen lesionados Lamine Yamal, Gavi, Alejandro Balde y Marc-André ter Stegen.
Fuerte lluvia
Está lloviendo pero a lo loco en el Johan Cruyff. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto para el desarrollo del partido. De hecho, el Getafe ha publicado un aviso a sus aficionados para que acudan al estadio con tiempo suficiente y no se vean atrapados en los accesos
Otra vez en el Johan Cruyff
Sigue el Barça viviendo en ese estado de anomalía que ya empieza a ser crónico. El cuadro blaugrana volverá a tirar de las instalaciones del Johan Cruyff para recibir al 'Geta', toda vez que el Spotify Camp Nou sigue sin estar listo.
¡Bienvenidos a LaLiga EA Sports!
¡Buenas tardeeeeeeeees! Bienvenidos a LaLiga EA Sports, bienvenidos al partido que va a enfrentar al FC Barcelona con el Getafe. Un Barça que debe ganar para no descolgarse del Real Madrid, que sigue tirando en esta fase inicial del campeonato.
