El italiano Filippo Baroncini despierta tras dos semanas en coma

El ciclista italiano Filippo Baroncini puso el corazón en un puño a todo el deporte de las bielas hace dos semanas, tras una aparatosa caída en el Tour de Polonia. A sus 24 años, el ex campeón del mundo sub23 sufrió un accidente en plena etapa que le provocó múltiples facturas.

Así las cosas, los doctores que supervisaban el proceso de recuperación -que necesitó varias operaciones- decidieron inducirle el coma para ahorrarle dolor. Dos semanas más tarde, Baroncini ha despertado y se encuentra consciente mientras sigue con su restablecimiento, según informa el diario local italiano 'Corriere Romagna'.

Con varias fracturas en clavícula, vértebras y, sobre todo, profundos daños en la cara, Baroncini ha superado ya tres cirugías. Entre ellas, una intervención maxilofacial que duró más de 10 horas. El corredor del UAE Emirates sigue en el hospital Niguarda de Milán, al que llegó trasladado directamente desde otro centro hospitalario de Polonia. De momento continúa en cuidados intensivos, aunque se espera que pueda ser trasladado a planta en próximos días si la evolución se mantiene.

En este 2025, además de debutar en el Giro de Italia compartiendo equipo junto a Juan Ayuso e Isaac Del Toro, Baroncini ha logrado la victoria en la general del Tour de Bélgica y se colgó la medalla de plata en el Campeonato de Italia contrarreloj, solo superado por Filippo Ganna, uno de los mejores especialistas del mundo.