Ciclismo
La UCI suspende al ciclista español Oier Lazkano
La Unión Ciclista Internacional ha detectado anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico
La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció este jueves la suspensión provisional del corredor español Oier Lazkano López (Red Bull-BORA-hansgrohe) tras detectarse anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico de Atleta, tal y como informó el organismo.
La UCI explicó en su comunicado que las anomalías en el pasaporte se correspondían a los años 2022, 2023 y 2024. Un documento en forma de registro electrónico individual en el que se recopilan los resultados de todas las muestras y controles realizados a un corredor durante un periodo de tiempo.
Un sistema que permite detectar alteraciones fisiológicas que puedan indicar el uso de métodos o sustancias prohibidas, incluso sin que exista un positivo directo.
Lazkano, de 25 años y campeón de España en ruta en 2023, es uno de los nombres más destacados del ciclismo español en los últimos años.
