La UCI suspende al ciclista español Oier Lazkano

La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció este jueves la suspensión provisional del corredor español Oier Lazkano López (Red Bull-BORA-hansgrohe) tras detectarse anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico de Atleta, tal y como informó el organismo.

La UCI explicó en su comunicado que las anomalías en el pasaporte se correspondían a los años 2022, 2023 y 2024. Un documento en forma de registro electrónico individual en el que se recopilan los resultados de todas las muestras y controles realizados a un corredor durante un periodo de tiempo.

Un sistema que permite detectar alteraciones fisiológicas que puedan indicar el uso de métodos o sustancias prohibidas, incluso sin que exista un positivo directo.

Lazkano, de 25 años y campeón de España en ruta en 2023, es uno de los nombres más destacados del ciclismo español en los últimos años.