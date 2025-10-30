El tiempo en Halloween y el Día de Todos los Santos: llegan más borrascas y las lluvias se intensifican em estas zonas

El tren de borrascas que afecta a España continúa su recorrido este fin de semana, con lluvias generalizadas en el noroeste peninsular y acumulados destacados en el suroeste de Galicia, el oeste de Castilla y León y el norte de Extremadura.

Según el portal meteorológico eltiempo.es, las lluvias llegarán a últimas horas del viernes y durante la madrugada del sábado a Galicia, extendiéndose también a Asturias, Cantabria y Castilla y León. No se descartan precipitaciones en el resto del Cantábrico, La Rioja, Navarra y al norte de Extremadura. Las más intensas se esperan en el oeste de Castilla y León y el interior sur de Galicia.

Sábado, Día de Todos los Santos: lluvias persistentes

Durante el sábado, Día de Todos los Santos, las lluvias continuarán avanzando lentamente por el noroeste. Galicia y Asturias verán cómo las precipitaciones van remitiendo, mientras que se mantendrán más persistentes en Castilla y León, el norte de Extremadura, Cantabria y País Vasco.

En las horas centrales del día, podrían extenderse al sur y este de Castilla y León, La Rioja, Navarra y Madrid, sin descartar chubascos aislados en Extremadura, Andalucía occidental, el norte de Castilla-La Mancha y zonas de montaña de Aragón.

El domingo mejora el tiempo

El frente se irá debilitándose durante la madrugada y la mañana del domingo, según eltiempo.es, aunque todavía podrían registrarse lluvias débiles y aisladas en el este peninsular, afectando a Cataluña, Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, de Andalucía y Baleares.

A lo largo de la jornada, la estabilidad se impondrá en la mayor parte del país, aunque un frente muy debilitado dejará todavía precipitaciones débiles en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y en el área pirenaica.

Llega una masa de aire fría y descienden las temperaturas

Las temperaturas se mantendrán suaves el sábado. El portal meteorológico explica que las mínimas solo bajarán de los 10ºC en puntos del interior noroeste como en Galicia, la Cantábrica, noroeste de Castilla y León, este de Castilla-La Mancha y en el entorno de las grandes cordilleras. No se esperan heladas salvo en puntos de Pirineos y de la Cantábrica más occidental.

Durante el día, las temperaturas se mantendrán suaves, con descensos en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León. En el sur peninsular, el Mediterráneo y el valle del Ebro se alcanzarán máximas de entre 20 y 25ºC, mientras que en la zona centro rondarán los 20ºC y en el interior norte y Cantábrico bajarán hacia los 15ºC. En Canarias, se esperan máximas de hasta 27 °C el domingo.

Según eltiempo.es, el domingo llegará una masa de aire más fría, provocando un descenso general de las temperaturas, sobre todo en las mínimas, que podrían bajar de los 10ºC en buena parte del interior peninsular e incluso situarse por debajo de los 5ºC en la meseta norte.