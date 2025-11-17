El vaticinio de un antiguo plusmarquista sobre Evenepoel y el récord de la hora

Es un mar de fondo que se lleva viendo venir desde hace unos meses, pero cada vez va tomando más fuerza. A día de hoy, Remco Evenepoel puede ser considerado, sin temor a equivocarnos, como el mejor contrarrelojista del mundo. Y, teniendo en cuenta la edad que tiene, apunta a inscribir su nombre en lo más alto de la disciplina.

Pero el belga de 25 años tiene todavía un importante reto pendiente. Oro olímpico y mundial, campeón de Europa incontables veces, no es la carretera sino el velódromo el principal desafío que se le presenta a un Remco que en 2026 cambiará de aires rumbo al RedBull-Bora-Hansgrohe. Donde, además, se va a encontrar con el hombre adecuado para conseguir ese importante desafío.

Se trata de Dan Bigham, el encargado de aerodinámica del equipo alemán que ha llegado procedente del Ineos-Grenadiers, donde estaba el italiano Filippo Ganna, otro de los grandes 'croners' del panorama ciclista mundial. Y precisamente Bigham tuvo mucho que ver en que Ganna lograse -y tenga en su poder- el reto que Evenepoel todavía no ha logrado conquistar: el récord de la hora.

Una prueba que consiste en dar vueltas durante una hora en un velódromo al ritmo más alto posible, midiéndose al final de esa hora la distancia recorrida en metros. El récord actual de Ganna está en 56,792 kilómetros y data de 2022. Un mes antes, el propio Bigham había establecido la plusmarca en 55,540 metros. Solo hubo un español capaz de lograr, en su momento, el registro más rápido. Fue Miguel Indurain en 1994 con 53,040 kilómetros recorridos, una marca que superó Tony Rominger apenas un mes después.

Ahora, desde otra perspectiva, Bigham puede ayudar a Remco Evenepoel a lograr esa muesca en su ya glorioso historial. En unas declaraciones a TNT Sports, el británico ha definido el récord de la hora como "una oportunidad fantástica para que Evenepoel pueda demostrar que es "un líder en su especialidad y un corredor de clase mundial". A su juicio, la clave está en una combinación de aerodinámica, fisiología y rendimiento: "Es la posibilidad de elegir todos esos elementos en el día y lugar que tú elijas", explicó.

Sobre el récord de Filippo Ganna, Bigham fue muy claro: "Quien piense que, cuando establece un récord, éste se va a quedar así eternamente, está completamente equivocado. No voy a afirmar que el nuestro se mantendrá, porque será destruido. ¿Cuándo y por quién? Quién sabe", afirmó Bigham.

En cuanto a si esa figura será la de Evenepoel, tampoco tuvo dudas: "¿Creo que Remco intentará batir el récord de la hora en el futuro? Sí, creo que lo hará. ¿Podrá superarlo? Por supuesto que puede", sentenció. Además, afirma que en el equipo tienen "la tecnología, el conocimiento, el deseo y la capacidad" para ayudar a romper la barrera actual.