Vine gana y Ayuso se rinde en Andorra

Jay Vine es un ciclista con mala suerte. Ganó dos etapas en la Vuelta en 2022, pero desde entonces ha llamado la atención más por sus caídas que por los triunfos. En el pasado Giro se fue al suelo en la primera etapa, la misma en la que se cayó Mikel Landa, y en esta Vuelta ya ha tenido que levantarse alguna vez sin más consecuencias. Es algo que suele suceder, dicen los especialistas, con ciclistas que no se han formado corriendo en categorías inferiores.

El australiano es funcionario de carrera y ciclista de videojuego. En 2020 ganó el desafío de la plataforma Zwift que concedía un puesto en el equipo Alpecin. No salía de la nada Vine, que competía ya pero siempre con otras prioridades. Pidió la excedencia en la administración australiana y se dedicó a la bicicleta. «La Vuelta es especial. Es la primera grande que corrí, donde conseguí la primera victoria», dice. Pero esta vez ha sido la desgracia la que le ha traído hasta ella después de que esa caída en el Giro le hiciera cambiar de planes. «Es una carrera que siempre me gusta hacer. Este año no la tenía en el calendario, pero es una suerte haberla podido hacer», añade.

Mientras él ganaba dos etapas en la Vuelta 2022, Torstein Traeen, el nuevo líder de la carrera, se recuperaba de un cáncer de testículos. Le extirparon un tumor sin metástasis, no estaba extendido y ni siquiera necesitó tratamiento de quimioterapia. Pero el tumor estaba ahí. «Superar la enfermedad fue algo especial. Es una historia bonita, es algo que te trastoca la vida, pero es una enfermedad bastante común entre los hombres», recuerda.

Ahora, tres años después, es el líder de la Vuelta. Es el premio a una fuga que permitieron los favoritos de la carrera pensando en que a veces perder es ganar. Vingegaard no puso a trabajar al Visma para defender el maillot rojo pensando en el tiempo de descanso que gana sin tener que atender a las obligaciones del primero.

Traeen no piensa en ir mucho más allá vestido de rojo, pero disfruta el momento. «Estaría contento de aguantarlo mañana, pero todo depende de cómo enfoquen la carrera Vingegaard y UAE», admite. Sin en Cerler los favoritos se comportan como en Andorra, Traeen podrá mantener el maillot rojo.

La de Andorra podía haber sido una etapa para establecer diferencias entre los candidatos al triunfo final. Antes de la subida definitiva a Pal los corredores debían afrontar la subida a La Comella, más duro. Ahí fue donde se marchó Vine y donde lo intentó Raúl García Pierna, a las puertas de su casa, en las faldas del puerto.

Vine pudo marcharse y Traen conformarse con subir al podio como líder. Por detrás, todos pensaban en el más allá. Vingegaard, en el tiempo que ahorra; la mayoría, en guardar energías, y Ayuso en perder tiempo para ser libre.

El español del UAE se rindió, levantó el pie para huir de las exigencias de la general. Entró en el puesto 62, a más de once minutos del ganador y a más de siete de los que deben pelear por la carrera. Entre ellos, Ciccone y Almeida se hicieron notar para incomodar a Vingegaard, pero el danés los controló con facilidad.

«Para nada queríamos que Juan perdiera tiempo. Hemos empezado con tres corredores en el top cinco y por suerte tenemos a Joao [Almeida] que está en una forma increíble y vamos a luchar a tope para conseguir la Roja», explicaba Vine. «No me he encontrado bien en los kilómetros finales y me he dejado ir. Mi planteamiento era desde el principio no hacer la general pero el equipo me pidió que probara para ver si mejoraba y por respeto lo he intentado», dice Ayuso, que se enteró en la línea de meta de la victoria de su compañero.