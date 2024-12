Cinco años más de ciclismo para Movistar con nuevas energías

Telefónica cumple un siglo y prestó su edificio emblemático de Gran Vía, el de siempre, para la presentación de su equipo ciclista. Este edificio fue durante un tiempo el más alto de Europa, destacó José María Álvarez-Pallete, el presidente de la compañía, y sirvió también de inspiración para la novela «Telefónica» de Ilsa Barea-Kulcsar, la mujer de Arturo Barea, situada en la Guerra Civil.

El equipo Movistar pretende volver a ser uno de los más grandes, como fue su edificio original durante muchos años. Quizá no vuelva a ser el mejor equipo del mundo, como hace años, pero crece con la llegada de corredores como Pablo Castrillo, ganador de dos etapas en la pasada Vuelta a España: «Me gusta la historia que tiene el equipo. Vengo con ganas», dice el corredor aragonés.

La historia de un equipo que ya lleva 14 años con el nombre de Movistar. Un patrocinio que se prolongará durante cinco años más. «Era muy importante continuar y nos da mucho orgullo lo que el equipo representa», dice Pallete. «Hablar de un futuro de cinco años convierte al equipo en más atractivo. Es un orgullo y esperamos devolver la confianza con resultados», asegura Eusebio Unzué.

«Aquí tuvimos nuestra primera reunión en 2010 con Luis Abril. Es el kilómetro cero de nuestra relación de 14 años. Se prolonga por otros cinco años, algo que no podemos hacer otra cosa que agradecer», añade el mánager del equipo. «Estamos muy agradecidos al equipo por lo que nos ha dado y tenerlo cinco años más nos da mucha alegría», dice Pallete. La renovación del patrocinio llega acompañada de una nueva temporada de «El día menos pensado», la serie documental que refleja el interior de la estructura durante el curso. Una serie que se interrumpió hace dos temporadas y que ahora regresa.

Y regresa con nueva imagen también. Con un maillot nuevo, diferente. En color blanco con una banda azul, invirtiendo la tendencia de los últimos años. Un maillot que recuerda a la edición especial que se lanzó como homenaje a Alejandro Valverde. «Estamos motivados para el año que viene lucir este bonito maillot. Cada año nos lo cambian y este año es más moderno, más bonito», reconoce Nairo Quintana.

Movistar es un equipo joven en el que Nairo ejerce de hermano mayor de los más pequeños. «Hemos pasado por estas etapas y tratamos de acompañarles y de enseñarles a perder los miedos y que elijan el mejor camino», asegura el colombiano.

Jóvenes como Iván Romeo, campeón del mundo sub’23 contrarreloj. Tiene más responsabilidad, pero no le pesa la presión. «Creo que la presión es algo positivo, es porque has hecho las cosas bien y lo he tomado como una recompensa», asegura Romeo.

La responsabilidad sigue siendo para Enric Mas, el líder para las grandes vueltas, que no piensa modificar su calendario habitual. «Tendremos que esperar otro año para correr el Giro», asegura.