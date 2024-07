La clase Odilo ORC 1, la más internacional de la Copa del Rey MAPFRE

La clase Odilo ORC 1, una de las más disputadas por la homogeneidad de sus barcos, será la clase más internacional de todas las que componen la 42ª edición de la Copa del Rey MAPFRE, con una docena de países inscritos y un total de 22 embarcaciones.

La flota estará encabezada por el Swan 42 "Elena Nova" de Christian Plump y Javier Sanz, que defenderá el título cosechado en 2023. "Tenemos mucha ilusión por defender el título. Empezamos la temporada con la victoria en el Godó hace poco más de un mes y nuestro punto fuerte es como siempre la estabilidad y fortaleza de la tripulación, que es prácticamente la misma desde hace muchos años y, además, jugamos en nuestra casa", comentó Sanz.

El actual campeón de la Copa del Rey MAPFRE tendrá enfrente a muchos favoritos al podio como el argentino "From Now On" de Fernando Chain que llegará a Palma después de haberse impuesto en la Giraglia de este año. "Llegamos con mucho entusiasmo a la Copa para participar, una vez más, en una flota muy competitiva como la de ORC 1", comentó Chain, armador del equipo argentino. "Hemos trabajado en el barco ajustando algunos detalles que ya han demostrado darnos más velocidad lo cual nos agrega entusiasmo", añadió. Fernando Chain fue claro a la hora de transmitir que lo que buscan en esta 42ª edición es el título: "Creo que la enorme experiencia del equipo, sumado al placer de poder participar en un evento de esta magnitud, nos motiva mucho para intentar alzarnos con el triunfo".

Otro de los grandes actores de esta edición será el "Estrella Damm" de Basilio Marquínez e Ignacio Montes, que tras ganar la Copa del Rey MAPFRE en tres ocasiones (1998, 2018 y 2019) vuelve con un Swan 42 para intentar plantar cara a los favoritos. "Llegamos a la Copa del Rey MAPFRE con muchas ganas e ilusión", afirmó Ignacio Montes, quien anunció que este año contarán con un nuevo barco y un nuevo equipo con la intención de luchar por intentar ganar de nuevo la Copa del Rey.

Entre las inscripciones para la Odilo ORC 1 se encuentran dos unidades Grand Soleil 44: el británico "Andiamo" de David Hall y el puertorriqueño "Lazy Dog" de Sergio Gramoso. Este modelo de barco irrumpió en la pasada PalmaVela en el mes de mayo y se mostró muy competitivo venciendo a las flotas de ClubSwan 42 con autoridad, por lo que será uno de los centros de atención para ver si lo vivido en mayo en la bahía de Palma se puede repetir en esta Copa del Rey MAPFRE.

Otro de los favoritos que ya ha disfrutado del éxito de subirse al escenario de la entrega de premios en Ses Voltes es Jorge Martínez Doreste. Este año su equipo desembarca en un Botín & Carkeek 46 de la mano del armador Xiqui Mas con el "Varador", que por eslora tendrá su mano a mano con el DK 46 "HM Hospitales-Hydra", con el campeón olímpico y de la Copa del Rey MAPFRE Fernando León de patrón.

Odilo patrocina la Copa del Rey MAPFRE y da nombre a la clase ORC 1. Su CEO Rodrigo Rodríguez ha querido transmitir el porqué de su entrada en la regata: "En Odilo nos esforzamos día a día por impulsar a todas las personas a convertirse en su mejor versión a través del aprendizaje ilimitado". "Para aprender se requieren una serie de valores que se adquieren a través del deporte, como la disciplina, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la solidaridad o el liderazgo", añadió Rodríguez, que se mostró orgulloso de patrocinar la Copa del Rey MAPFRE y ser "agentes activos" que transmitan la importancia del aprendizaje continuo y los beneficios transferibles del deporte a otras áreas de la vida.

El director del Real Club Náutico de Palma y de la Copa del Rey MAPFRE, Manu Fraga, mostró su entusiasmo por la entrada de Odilo: "Para el club y nuestro evento es una gran noticia que una empresa líder en su sector quiera unirse a nosotros. Serán los patrocinadores de la clase ORC 1, una de las clases más numerosas y competitivas de esta edición".