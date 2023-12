El contundente mensaje de Josep Pedrerol en "El Chiringuito" sobre las lesiones del Real Madrid

El Real Madrid venció al Villarreal en un partido que estuvo marcado por la lesión de Alaba. El central se rompió los ligamentos y una parte del madridismo estalla contra la agresividad de las entradas. Alaba es el tercer jugador lesionado de gravedad tras Courtois y Militao, además de Guler y Vinicius. "No he hablado con él, ha tenido una lesión del cruzado, es una pena, estamos muy tristes. Nunca me ha pasado tener tres lesionados así en cuatro meses, es increíble, pero no podemos hacer nada. Lo que tiene que hacer el equipo es lo que ha hecho hasta ahora, con todas las lesiones hemos aguantado y hemos hecho más de lo que la gente pensaba. Luchamos y tenemos un compromiso extraordinario", explicó Ancelotti.

Josep Pedrerol, presentador y director de 'El Chiringuito' abrió el programa del domingo con un mensaje alto y claro sobre la situación madridista. "Otra lesión en el Madrid y Ancelotti... nunca llora. Es el mejor", afirmó. Muchos aficionados se acordaron de Xavi Hernández tras estas palabras. Los malos resultados en el Barça y los argumentos de Xavi no terminan de convencer. En cambio, pese a las innumerables lesiones del conjunto blanco, el técnico italiano sigue tocando teclas correctas para seguir en la batalla de LaLiga y mantener las grandes sensaciones de la Champions League, donde este lunes conocerá a sus rivales en octavos.

Ancelotti ya ha logrado todos los títulos posibles en solamente dos temporadas desde que llegase de nuevo al Bernabéu. La Champions y LaLiga en su campaña de regreso señalaron un comienzo que quedó completado con la consecución de la Copa del Rey. La trayectoria de Carlo es espectacular y ahora puede poner el broche de oro con la consecución de una nueva Liga que, a priori, peleará mano a mano con un Girona que no da su brazo a torcer.