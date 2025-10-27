El crono dejó a España fuera del podio en la Copa de Naciones del CSIO3* de Montenmedio

La bandera verde volvió a ondear en lo más alto de Dehesa Montenmedio. Irlanda se proclamó vencedora de la Copa de Naciones del CSIO3* de Vejer, patrocinada por KAR Sport Horses, en el marco del V Andalucía October Tour. Diecisiete países, el número más alto de este curso, se dieron cita en la pista gaditan para disputar una de las competiciones por equipos más esperadas de la temporada.

El conjunto irlandés, formado por Susan Fitzpatrick ("Lovely Stassi PS"), Niamh McEvoy ("Olimpic"), Max Wachman ("Tipperary") y Ethen Ahearne ("LVS Goldrush H"), hijo de la gran "Arcadia LVS Z", completó una actuación impecable para imponerse con sólo seis puntos en un recorrido diseñado por Marcos Núñez García-Delgado. Brasil fue segunda con ocho puntos y Alemania completó el podio con trece, los mismos que España, que se quedó al borde del tercer puesto por la diferencia de tiempos.

El equipo nacional, integrado por Álvaro González de Zárate ("Casa Diva PS"), Carlos Bosch Cebrián ("Jolie van der Berghoeve KAR"), Jesús Bamonde ("Agr Trouble Maker") y Armando Trapote ("Caept’n Hook"), firmó una notable actuación. El vigente campeón de España, Álvaro González de Zárate, protagonizó uno de los momentos más destacados al firmar doble cero con "Casa Diva PS", una yegua propiedad de Yeguada Valbanera. González de Zárate es el cuarto jinete español de la historia en lograr el doble recorrido sin faltas en una Copa de Naciones de Montenmedio. Sus predecesores fueron Jesús Garmendia con "Callias" y Santiago Núñez Riva con "Chakira" en 2022 y Teresa Blázquez con "Nasa de Toxandria" un año después.

El presidente de la Real Federación Hípica Española, Javier Revuelta del Peral, presidió la ceremonia de entrega de premios y el momento más emotivo llegó con el Premio Marta Santos Casamichana, promovido por KAR Sport Horses, en memoria de la moza de cuadra fallecida este año en un accidente de tráfico. El reconocimiento, consistente en un regalo para los mejores mozos y votado por los propios participantes, recayó en Francisca Gomes y Luis Secio, distinguidos por su dedicación y compromiso. El galardón recuerda la labor esencial de los mozos de cuadra, profesionales cuya entrega y conocimiento resultan fundamentales para el éxito deportivo. Son ellos quienes acompañan al caballo en todo momento, quienes interpretan cada gesto, cuidan cada detalle y garantizan el bienestar del animal antes y después de cada recorrido. Su trabajo, casi siempre silencioso, sostiene la estructura invisible de este deporte.