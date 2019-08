El Mundial de MotoGP ha regresado de las vacaciones de verano y las motos ya están rodando en Brno, la décima cita de la temporada. Justo durante este parón. DAZN, la plataforma de streaming que tiene los derechos de retransmisión exclusiva en España, ha anunciado que subirá su precio de 5 a 10 euros, pero que a cambio, mejorará su oferta deportiva con la llegada de los dos canales de Eurosport.

Los aficionados al motociclismo han puesto el grito en el cielo por esta subida de precio, argumentando que ellos lo que quieren es más motos, más cobertura de su deporte preferido, y no añadir canales que no les sirven para nada. Las audiencias, evidentemente, han bajado desde que las carreras no son en abierto, pero a Dorna esto no le preocupa, porque asegura que sus patrocinadores siguen siendo fieles y es justo pagar algo por ver un espectáculo de este nivel.

Lo cierto es que los precios de DAZN son bastante ajustados por seguir las 19 carreras del Mundial, además de todas las sesiones de entrenamientos de las tres categorías y también de las de formación que están por debajo. Un menú suculento para los "locos" del motociclismo, pero no es fácil contentar a todo el mundo y mucho menos evitar que los cambios provoquen quejas. Ya las hubo cuando se pasó de Telecinco a Movistar y ahora sucede lo mismo, porque además la nueva forma de ver MotoGP no es la convencional, sino que hace falta un dispositivo móvil o una smart TV.

Los que ya estaban abonados a DAZN seguirán disfrutando de la oferta de 5 euros al mes hasta el próximo año y además podrán ver Eurosport, la Euroliga de baloncesto, la Premier League, la Copa Libertadores... El precio, de 10 euros para los nuevos, incluye todo, también las motos y no hay de momento posibilidad de separar los paquetes, algo de lo que se quejan los "moteros", que sólo quieren pagar por ver lo que les gusta.

De momento, este fin de semana el Mundial retoma la actividad en Brno, con las carreras este domingo en horario europeo convencional. Moto3 a las 11:00, Moto2 a las 12:15 y MotoGP a las 14:00. Todas ellas en directo por DAZN y disponibles después bajo demanda.