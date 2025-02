Cuánto cobra un árbitro de Primera División de fútbol en España a 2025: este es su sueldo y la diferencia entre estar en campo o el VAR

En el mundo del fútbol, más allá de jugadores y entrenadores, la figura del árbitro es determinante para el desarrollo de los partidos. Se trata de una persona que debe impartir neutralidad entre los equipos que juegan, aunque eso no hace que estén exentos de las comunes disputadas y polémicas que aparecen en la mayoría de los encuentros, sea la categoría que sea. Dentro de España, a lo máximo que aspiran estos profesionales es dirigir partidos de Primera División, suponiendo una determinada cantidad económica en función de su papel. Así, el salario medio de un árbitro al mes o al año puede variar por el número de partidos dirigidos o si está en el campo o el VAR.

Y es que como toda profesión, la de los árbitros también consta de una remuneración económica. Y es que como curiosidad, la figura del árbitro no estaba presente en España cuando el fútbol llegó a nuestro país a finales del siglo XIX. En los primeros partidos organizados, los jugadores resolvían las disputas entre ellos, como un partido amistoso entre amigos hoy en día, siguiendo el modelo británico en el que cada equipo designaba a un capitán para hacer de mediador.

No fue hasta ya entrado el siglo XX, con la aparición de los primeros clubes y competiciones importantes como la Copa Macaya (1901) o la Copa del Rey (1903), cuando se hizo necesario que una figura imparcial tomara decisiones sin estar condicionados por nadie. Así, aparecieron los primeros árbitros y poco después se estableció un reglamento más unificado con la creación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en 1914.

El papel de los colegiados, con el paso del tiempo, se fue desarrollando y asumían un rol más destacado: a mediados del siglo XX, se profesionalizó el arbitraje en España (inclusive con mayor regulación y entrenamiento), aparecieron los árbitros asistentes y jueces de línea o se introdujeron normativas como el cronómetro, las tarjetas y hace unos años ,tecnologías como el VAR o el fuera de juego semiautomático.

Este es el salario de un árbitro de fútbol de Primera División en España 2025: sueldo base, variables por partido y plus por ser principal, asistente o VAR

El salario de los árbitros, asimismo, depende del número de partidos que arbitres, pero también del tipo de partidos que se arbitren. De tal manera que arbitrar un partido de Primera División no es igual que uno de Regional, tampoco es la misma remuneración en caso de arbitrar partidos de competiciones internacionales como la Champions League o la Eurocopa.

El sueldo fijo de un árbitro es de 12.500 euros mensuales (que suponen unos 137.000 brutos al año). A esa cantidad fija se añaden variables como una cuantía por cada encuentro fijado, que a su vez varía si durante el partido se está en campo o en el VAR. Por ejemplo, en caso de un partido de Primera División, está en 4.200 euros por cada partido en campo, por los 2.100 (la mitad) en caso de estar durante el encuentro en el VAR. Mientras, en caso de ser asistente, el sueldo fijo es de 5.500 euros mensuales, y el pago por partido es de 1.800 euros, ligeramente por debajo que el árbitro VAR, mientras que en el caso de ser asistente VAR es de 900 euros por partido.

Por otro lado, en el caso de dirigir un partido de competición europea, la remuneración por partido cambia: en los de Champions League, es de 7.000 euros brutos por encuentro (en caso de los asistentes, es de 3.500 euros brutos), mientras que en la Europa League esas cantidades se reducen a la mitad (3.500 euros por partido en caso de ser árbitro principal y 1.750 euros en caso de ser asistente). En la Eurocopa, en cambio, el pago por partido es de 5.000 euros (2.500 euros en caso de asistente) en la fase final, y el doble (10.000 euros para árbitro principal y 5.000 euros para árbitro asistente) por partido de eliminatorias dirigido (octavos de final, cuartos de final, semifinales o final).

De esta forma, el salario de un árbitro español de Primera División que dirija veinte de los treinta y ocho partidos y otros diez esté como árbitro VAR (participando en todos menos ocho partidos en toda la temporada) puede percibir unos 265.000 euros brutos anuales, sumando además del salario fijo y variable, el plus de derechos de imagen, que está en 25.500 euros anuales. La cifra anual del árbitro asistente, por otro lado, es de 70.000 euros brutos anuales, y no tiene remuneración por derechos de imagen.

Mientras, el promedio anual de un árbitro principal de Segunda División es de 100.000 euros anuales, y el salario base y variable por partido, tanto del principal como del asistente o en sala VAR, es bastante inferior al de Primera División.

En el caso del sistema arbitral femenino, la remuneración económica es diferente, tanto el salario fijo como las variables en cuanto a partidos dirigidos o ser árbitro principal o asistente. Una árbitra ronda los 25.000 euros anuales, y una media de 1.666 euros por partido. En el caso de las asistentes, es de 1.006 euros por partido.