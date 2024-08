¿Cuánto dinero ha ganado Alcaraz en el último año para ser el tenista mejor pagado del mundo?

Carlos Alcaraz ya es el tenista mejor pagado del mundo según la revista Forbes. El campéon este curso de Roland Garros y Wimbledon, plata en los Juegos de París y número 3 del mundo ingresó en el último año -la cifra se corresponde desde justo antes de la anterior edición del US Open- 42,3 millones de dólares. Esa cantidad se refiere al ingreso antes de impuestos y de pago a agentes.

De esos 42,3 millones, la revista atribuye 10,3 a sus ingresos sobre la pista y 32 millones a sus actividades fuera de ella, que incluyen patrocinios y acuerdos con multinacionales como Nike, Rolex o BMW. El murciano de 21 años ha arrebatado el primer puesto de esta lista al serbio Novak Djokovic, con unos ingresos en los últimos doce meses de 37,2 millones.

La estadounidense Coco Gauff completa el podio con 27,1 millones y a continuación aparecen los dos números uno del mundo: la polaca Iga Swiatek (26,7 millones) y el italiano Jannik Sinner (26,6 millones). En sexta posición aparece Rafa Nadal, con 23,3 millones. Con cuatro mujeres en el "top ten", la lista la completan, en este orden, el ruso Daniil Medvedev (20,3 millones), la japonesa Naomi Osaka (14,6 millones), el noruego Casper Ruud (13,9 millones) y la bielorrusa Aryna Sabalenka (13,7 millones).

Carreño se retira de Winston-Salem en semifinales

Pablo Carreño se retiró por molestias físicas del ATP 250 de Winston-Salem cuando disputaba las semifinales frente al estadounidense Alex Michelsen. Cuando se dio cuenta de que no podía continuar, Carreño se acercó a la red diciéndole a su rival que lamentaba retirarse y se señaló hacia el abdomen como el posible origen de su dolor. Carreño abandonó para no poner en peligro su participación en el US Open que comienza el lunes.

Eran las primeras semifinales que disputaba desde que ganó el Masters 1.000 de Canadá en 2022. El español tuvo que abandonar cuando perdía por 7-6 (7/5) y 2-1 después de 75 minutos de encuentro. "Es realmente desafortunado. Sé que ha tenido dificultades con las lesiones durante los dos últimos años. Es un gran jugador, de 'top ten'", afirmó Michelsen. El número 52 del mundo se medirá en la final con el italiano Lorenzo Sonego.

Carreño empezó bien el encuentro con dos roturas de saque consecutivas que le colocaron con 2-5 y todo a favor en el primer set. Pero el estadounidense se recuperó, ganó cuatro juegos seguidos y forzó un tie break en el que se acabó llevando el set. Poco después, Carreño abandonó. El asturiano está regresando con fuerza al circuito tras meses de problemas físicos por una tendinitis persistente en el codo que le obligó a pasar por el quirófano. Llegará a Nueva York después de haber alcanzado los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati y la segunda ronda del Masters 1.000 de Montreal. En Nueva York debutará contra el francés Arthur Cazaux.