Los complicados rivales de Carlos Alcaraz en el US Open, con Sinner en el camino y Djokovic sólo en una teórica final

El US Open 2024, último Grand Slam de la temporada, arranca con sensaciones algo extrañas para los principales favoritos del cuadro masculino. Jannik Sinner, el número uno, llega en medio de la polémica por el positivo que dio en Indian Wells que no ha tenido graves consecuencias, pero le ha puesto en el ojo del huracán de algunos compañeros, y todo eso lo tendrá que gestionar mentalmente. Novak Djokovic, ganador en 2023, no ha conquistado ningún título ATP en 2024, aunque sí tiene su ansiado oro olímpico; y Carlos Alcaraz tuvo un torneo de Cincinnati horrible, culminado con la raqueta que rompió de pura rabia. Ya se ha sorteado el camino en Nueva York que, en el caso del español, está lleno de trampas.

Un camino complicado

Carlos se estrenará contra un tenista procedente de la previa, pero pronto llegan las dificultades. En segunda ronda podría encontrarse con el canadiense Shapovalov, que siempre es un peligro y está recuperando el nivel después de una lesión. Saca bien, es zurdo y juega con mucho riesgo, buscando ganadores casi desde cualquier posición, por lo que si tiene el día puede complicar a cualquiera. En tercera ronda podría encontrarse con Jack Draper, que ya le ganó este año en Queen's, o el chino Zhang o incluso el francés Hugo Gaston. El teórico rival en octavos podría ser Sebastian Korda, y para los cuartos de final De Miñaur o Hurkacz. En semifinales podría cruzarse con Sinner y con Djokovic, sólo en la final.

El recorrido de Sinner hasta llegar a ese teórico duelo de Alcaraz va de menos a más. Debuta ante McDonald y después podría tener otro estadounidense como Michelsen para pasar ya a rivales en principio más complejos, como el chileno Nicolas Jarry, Tommy Paul y Medvedev, siempre si no se dan sorpresas, que normalmente se producen.

Djokovic, por su parte, tiene a varios cañoneros por delante. Arranca contra un tenista de la previa y después ya se las verá, si se cumple la lógica, con el alemán Struff, para seguir con Popyrin, Shelton, Rublev y Zvevev, antes de esa supuesta final contra Alcaraz o Sinner.

Resto de españoles

Estos son los enfrentamientos de primera ronda del resto de tenistas españoles: Pedro Martínez, Roberto Carballés y que Jaume Munar jugarán contra tenistas de la previa. Alejandro Davidovich, al australiano Rinky Hijikata; Roberto Bautista, al italiano Luca Nardi; Albert Ramos, a Matteo Berrettini; y Pablo Carreño, al francés Arthur Cazaux. En el cuadro femenino, Paula Badosa, cabeza de serie número 26, arrancará frente a la suiza Viktorija Golubic; Sara Sorribes comenzará ante la norteamericana Alexa Noel, y su compañera de podio en los Juegos de París, Cristina Bucsa, debutará ante la italiana Sara Errani. Jessica Bouzas se estrenará ante la croata Petra Martic.