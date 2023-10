¿Cuánto se lleva Jon Rahm por ganar la Ryder Cup?

No hay nada más grande en el golf que la Ryder Cup. El torneo por excelencia, el Mundial que enfrenta al combinado americano contra el europeo, convierte el golf en el epicentro del mundo del deporte durante tres días de fuertes emociones.

Creada en 1927, la Ryder Cup reúne a los mejores golfistas del mundo cada dos años en la competición de golf más especial, tanto por su nivel como por su esencia. Una competición que nace como un simple pique entre Estados Unidos y Gran Bretaña y que, con los años y gracias a la insistencia de Seve Ballesteros, pasó a ser un duelo entre los americanos y Europa para medir sus fuerzas y ver quién es mejor.

En un deporte tan vinculado a la tranquilidad, la concentración y a lo 'señorial', la Ryder Cup escapa de la etiqueta para destilar espectáculo por todos lados. La afición canta, los golpes se celebran como goles y los jugadores muestran su parte más escondida mientras participan por única vez como equipo. Una competición que, según algunos datos, es seguida por más de 400 millones de personas que en algún momento conectan con la Ryder Cup durante el fin de semana.

Por supuesto, un evento de estas características mueve cantidades astronómicas de dinero. Pero si Jon Rahm se llevó 3,4 millones de euros tras vestirse con la chaqueta verde en el Másters de Augusta, te sorprenderá saber que no se ha llevado ni un solo euro por haber ganado la Ryder Cup disputada en Roma con el conjunto europeo.

Sin recompensas en metálico, la Ryder Cup no ha perdido la esencia que tenía en su creación hace casi un siglo: sigue siendo una prueba para ver si Estados Unidos o Europa están por encima el uno del otro. Un pique, un espectáculo que no te sirve para aumentar tu cuenta bancaria ni para ganar puntos en el ranking mundial (no hay puntos en juego). De hecho, los jugadores no pueden ni lucir las marcas que les patrocinan en sus prendas de ropa, pues todos tienen que llevar un mismo uniforme.

¿Qué hay en juego, pues? El honor. La Ryder Cup invita a sus participantes, que pueden aceptar o declinar la invitación, y les premia con el honor y con una visibilidad que no consigue ningún otro torneo de golf, lo que puede servir para que la marca personal de los jugadores cobre más relevancia y les de un empuje para firmar con nuevos patrocinadores.