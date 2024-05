La demoledora frase de Manu Carreño: "El Barça no quiere a Xavi"

El futuro de Xavi Hernández está muy discutido en la directiva culé. Pese a que el propio Laporta reconoció que todos los miembros de la cúpula blaugrana estuvieron de acuerdo en que el técnico tenía que seguir, la realidad es que sí existe una división de opiniones. Xavi Hernández reconoció que cambió de decisión.

"Intentaré ser breve para explicar los motivos. Siempre intento hacer lo mejor para el club, y lo más importante es esto. Cuando me reuní con el presidente y le puse el cargo a su disposición él me ofreció una gran confianza y también toda la Junta. La complicidad y el apoyo de los jugadores ha sido muy importante.

También como el presidente creo que este proyecto no debe finalizar aunque esta temporada seguramente no consigamos títulos. Es un proyecto ganador", alegó el técnico.

Manu Carreño habló alto y claro sobre el futuro de Xavi: "Xavi es consciente de que no le quieren. Está ahí porque no había otra cosa. Han llamado a la puerta de otros entrenadores y les dijeron que no. Gente del entorno de Xavi le está diciendo vete. No es tonto", alegó el presentador.

Manu Carreño ya se mostró crítico en El Larguero sobre la actitud de Laporta. "Yo entiendo que es mucho mejor hablar de esto que del batacazo en la Champions, del batacazo de La Liga o de la situación económica del club. "Es mucho mejor hablar de esto que hablar de la realidad del club".

"Es todo tan surrealista, tan esperpéntico, y tan marciano que es difícil entender. Cuesta creer que no sea un gag. Yo pensaba que era un gag, pero no es un gag lo que ha dicho Laporta", zanjó Carreño.