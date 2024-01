El desgarrador mensaje de la pareja de la atleta Alba Cebrián: "No me dejes solo..."

El Club de Atletismo Las Celtíberas informaba el pasado lunes del fallecimiento de su atleta Alba Cebrián, quien sufrió una parada cardiaca mientras entrenaba el pasado jueves en la provincia de Castellón. "Todas las personas que formamos parte del Club Atletismo Celtíberas de Soria estamos desoladas por tener que comunicar el fallecimiento de nuestra compañera Alba Cebrián Chiva. Nos unimos a toda su familia en estos dolorosos momentos. Te recordaremos siempre Alba", se puede leer en el mensaje publicado en "X".

La joven deportista, de 23 años, se desplomaba durante el entrenamiento el pasado jueves en Castellón y un médico que estaba en las instalaciones inició un masaje cardíaco hasta que llegó la ambulancia, que continuó con la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital. Estuvo ingresada durante cuatro días en la UCI del hospital La Plana de Villarreal hasta que se produjo el fatal desenlace.

Su fallecimiento tiñó de luto el mundo del deporte y ahora su pareja ha querido dedicarle un emotivo mensaje que parte el alma. Eloy Hornero fue su compañero de vida durante casi una década. El también atleta ha dedicado unas emotivas y conmovedoras palabras a su pareja en Instagram de la que asegura "nunca me podré despedir".

"Qué decirte que no sepas tú ya , ¿Que te quiero?¿que no ha pasado ni un día y que ya te echo de menos?¿que lo eras todo para mí? Solo se , que no me voy a despedir nunca de ti , no quiero que te separes de mí nunca , por qué has sido lo más importante de los casi 10 años que llevamos juntos , que aún quiero seguir teniéndote cerca y que no logro entender aún cómo ha podido pasarte tan pronto, de verdad que te quiero, que te necesito, que por favor no te vayas y no me dejes solo", comienza el desgarrador mensaje.

"Desde el momento en que nos conocimos , sobre los 14 años , y nuestra relación fue tomando forma , pasando por cada una de las etapas de la vida ,solo sé que me he ido dando cuenta cada día que iba pasando que te iba queriendo más , no sabía si lo que hacía para que fueras feliz era suficiente , y por eso, cada día intentaba mejorarme para que estuvieras más feliz y contenta , solo espero poder haber estado a tu altura , una chica capaz de sacar matricula de honor en la universidad , una chica capaz de compaginar el deporte de alto nivel con unos estudios impresionantes y admirables , una chica que compaginaba el trabajo con el deporte y los estudios , eres y serás , para mí la mejor" continúa el deportista en un mensaje que derrocha una admiración inmensa hacia Alba.

"Me has regalado los mejores 10 años de mi vida"

"Si tú superas la de veces que he pensado en estos días de cambiarme yo por ti ,de darte todo lo que pudiera para que pudieras volver a ser feliz y poder volver a verte , pero que no podía hacer nada , me ha dolido mucho, me ha destrozado .

Aun sigo pensando en que es imposible que no pueda hacer nada más junto a ti y que cada sueño y cada plan que teníamos pensado cumplir juntos, quizás yo no pueda volver ha hacer nunca . Te necesito aquí , me has regalado los 10 mejores años de mi vida , has sacado lo mejor de mí , mis ganas de vivir cuando no quería y las ganas de que pasaran los días cuando no quería , lo eres y lo serás todo para mí , por qué te quiero. Nada solo quería decirte algo , aunque ya sabes que es poco respecto a lo que sentía por ti , que es duro que no estés , que te quiero y que ya te echo de menos guapa , te quiero , de verdad , gracias por estar a mi lado , te amo", concluye un mensaje que ha recibido numerosas muestras de apoyo y cariño..

Alba Cebrián, de 23 años, era natural de Castellón y estaba cumpliendo su tercera temporada en Las Celtíberas. Su especialidad eran los 3.000 obstáculos, aunque también había competido en las distancia del 1.500 metros. Fuera de la pista era una deportista que también tenía notables marcas en las carreras de montaña.