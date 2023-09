Un día con Ale Salazar y Arturo Coello, los mejores del mundo: "El pádel no tiene techo"

Amenaza lluvia el jueves por la mañana, pero las nubes no rompen e incluso sale el sol en el club "Mad4padel", en Pozuelo de Alarcón, donde pueden leerse mensajes motivadores como: "Cuando alguien me dice que no puedo hacer algo dejo de escuchar" (Florence Griffith, atleta) o "Ganar no lo es todo, pero querer ganar sí lo es" (Vince Lombardi, entrenador de fútbol americano); y donde hay dos invitados de lujo, Ale Salazar y Arturo Coello, los mejores del mundo en pádel. Ella, nacida en Madrid hace 37 años, es la reina eterna; y él, de Valladolid, la gran sensación. Están en un evento de TQ Alternative Investments, un grupo formado por tres líneas de negocio (promotora inmobiliaria, parte financiera, que hace capital privado; e inversiones alternativas) que los patrocina y que ha organizado un pequeño torneo que contará con los consejos de dos genios de la pala.

Ale Salazar da instrucciones a una de sus parejas Gonzalo Pérez Mata PHOTOGRAPHERS

Se han dividido las parejas en equipos, uno es el de Salazar y otro el de Coello. "Vamos, vamos", grita Ale después de que uno de los suyos firmara un puntazo. "Ponte de lado". "Mejor de arriba a abajo", son algunas de las recomendaciones que da. Van pasando por las diferentes pistas, incluso hacen de recogepelotas a veces mientras reflexionan sobre hasta dónde está llegando su deporte. "Llevo viendo la evolución durante muchos años, esta transición, y no puedo sentir más orgullo por haber puesto mi granito de arena para que el pádel siga creciendo y se juegue en todos los países. Cada lugar nuevo al que vamos lo siento como muy especial y digo: 'Guau, esto hace años era impensable y ahora estamos aquí jugando ante miles de personas, de aficionados'. Cada vez hay más países que abren clubes, no hay techo, es alucinante», opina Salazar, feliz en el evento y feliz porque por fin ha dejado atrás una lesión en el codo de la que tuvo que ser intervenida y que la ha tenido parada unos meses. Ha vuelto con nueva pareja, la portuguesa Sofía Araújo.

"Un deporte social"

"El pádel a día de hoy no tiene techo. No está cerca de ser el tenis o el fútbol, pero es un deporte muy social que practica todo el mundo y creo que los jóvenes, gracias al trabajo que han hecho los más veteranos [y señala a Ale], tenemos un deporte muy bonito por delante y mucha responsabilidad de ayudar a que siga creciendo y a llegar a todas las partes del mundo", añade Coello, que con 21 años ha alcanzado la cima. Le llaman "Rey Arturo" y dicen de él que es el hombre que está cambiando el pádel. "A mí siempre me decían que lo más bonito es llegar a ser número uno. Y es bonito, pero el reto es estar la mayor cantidad de tiempo posible. Ojalá lo pueda mantener este año y serlo muchos más", responde él, tranquilo. En el evento también están otros profesionales como Claudia Fernández y Jacobo Pérez, que incide en la idea: "Es un deporte imparable".

Arturo Coello, número uno del mundo de pádel, comparte pista con Guillermo Creuheras Gonzalo Pérez Mata PHOTOGRAPHERS

La jornada avanza y Coello se toma un pequeño respiro, pero le proponen pasar unas bolas y no lo duda. Tiene piedad de sus contrincantes, aunque deja alguna muestra de su calidad. Es agarrar una pala y no poder resistirse... Son más de tres horas de competición y ha habido algún resbalón, pero no lesiones graves ni nada que el fisio o unos días de descanso no puedan reparar. "Yo no puedo más", se escucha. "Tengo dudas en cada bola". "Yo juego para las cervezas de después...", comentan los participantes. La jornada es distendida. "Muy divertido, muy entretenido. La verdad es que yo creo que el pádel te da eso: si encuentras cuatro personas que tienen un nivel similar, da igual el nivel de juego, lo disfrutas y a nosotros también nos hace disfrutar, vemos cómo gente que no juega cada día se esfuerza", reconoce Arturo.

Las parejas ganadoras del evento de TQ Alternative Investments, junto con Ale Salazar y Arturo Coello Gonzalo Pérez Mata PHOTOGRAPHERS

Los mejores dúos de cada equipo, algunos con un nivel ya más que aceptable, tienen como premio compartir pista con los campeones, que se lo toman con calma, sin abusar, pero están atentos, tienen que correr de más a por alguna bola y gritan cada vez que hay un buen intercambio o que su compañero ha hecho un punto que hasta es aplaudido por el público. El duelo puede acabar en empate, pero deciden jugar un punto más. Así son los profesionales, siempre competitivos, pero también muchos amateur tienen ese gen.

"Jugar con dos de los mejores jugadores del mundo ha sido una experiencia increíble. Una mañana diferente que me llevo en la memoria para siempre", comenta Juan Carlos Casas, finalista del equipo Salazar y miembro de la pareja ganadora del torneo.