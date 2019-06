Djokovic se queja de la organización tras perder contra Thiem

Nada más acabar el partido que acabó con una racha de un año sin perder en Grand Slams, Novak Djokovic comparecía ante los medios tras la batalla ante Dominic Thiem. Y decimos nada más acabar el partido, porque no es habitual que el serbio acuda tan pronto a la rueda de prensa, primer muestra de que no estaba contento con el fin de su racha magistral.

No quiso buscar culpables y admitió que su rival, de nuevo finalista en Roland Garros como hace un año, fue mejor que él en los puntos claves. Sin embargo, si que tuvo palabras negativas hacia la organización del torneo francés:

"Cuando juegas mientras hay un huracán es muy difícil ofrecer un buen nivel. Son las peores condiciones en las que he jugado nunca. Pero aquí no hay reglas. Parece que tiene que haber objetos volando en la pista para que se suspendan, y volaban paraguas. No fue bonito, ni puedo decir se ha sido un hándicap porque tras cuatro horas de la final, perdi".