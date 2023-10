La dramática situación de Kyrgios: no tiene ni un solo punto ATP en su casillero

Nick Kyrgios vive su peor momento. Ahora desaparece de la clasificación de la ATP al quedarse sin puntos. El prolongado tiempo de inactividad propicia que afronte esta situación. Solo jugó un partido este año y cayó en primera ronda de forma contundente, en Stuttgart. Después notó que esa lesión no había terminado. Tras llegar a la final en Wimbledon en 2022, Kyrgios jamás se recuperó de una rodilla que le está dando más problemas de lo que ya esperaba.

Con 28 años, el australiano quiere volver cuanto antes pero su lesión no se lo está poniendo fácil. El tenista habló con Mike Tyson sobre los rumores que apuestan a su posible retirada. "Estoy intentando volver a competir lo antes posibles porque echo de menos el tenis. Sobre todo, estando tan cerca de ganar Wimbledon el año pasado, siento que estoy ahí y tengo posibilidades de hacer algo importante", dijo. Estas palabras llegan después de protagonizar unas declaraciones impactantes. "Siento que mis atletas son Allen Iverson o Dennis Rodman, tipos así, que lo hicieron a su manera. Que me comparen con Dennis Rodman me gusta. Cuando pienso por primera vez en Rodman, pienso en alguien que se siente completamente cómodo consigo mismo, que jugó el juego que quería y realmente no le importaba lo que pensaran los demás", dijo.

Pese a su rivalidad con Djokovic, lo cierto es que el australiano se deshizo en elogios. "Novak, es el mejor de todos los tiempos, tiene 24 Grand Slams y creo ganará un par más. Es una locura. Pero creo que no tiene el crédito que merece. Me enfrenté muy bien a Nadal. Tuve el mayor éxito contra él, pero aun así me ha vencido muchas veces. Federer podría hacerte sentir realmente mal. No importaba en qué parte del mundo lo enfrentaras, era el favorito de los fanáticos. Jugar contra él en Europa, América, Australia... todos querían que Federer ganara todo el tiempo. Creo que Novak es el mejor de todos los tiempos, pero para mí Federer fue el más difícil de enfrentar. Algo en él era muy agresivo y no te dejaba mucho espacio para respirar", zanjó.