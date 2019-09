El mensaje de Cristiano tras ganar Messi el premio The Best

Cristiano Ronaldo fue el gran ausente en la gala The Best. Estaba nominado a mejor jugador y también en el once ideal, pero no fue a la gala. Unas molestias en los aductores le impedirán perderse el próximo encuentro de la Juve. Messi ganó el premio y minutos después el delantero portugués colgó una foto en su Instagram leyendo tranquilamente con un mensaje: "La paciencia y la persistencia son dos características que diferencian al profesional del aficionado. Todo lo que es grande hoy ha comenzado siendo pequeño. No puedes hacer todo, pero haz todo lo posible para que tus sueños se hagan realidad. Después de la noche siempre llega el amanecer". Antes, la federación lusa también respondió a través de Twitter al triunfo del argentino del Barça.