El mensaje de Guardiola a Luis Enrique tras la muerte de su hija Xana

En nombre del Manchester City, mi familia y del mío personal, quiero mandar mis más profundas condolencias a Luis Enrique, su mujer Helena, y toda su familia por la pérdida de Xana. Sabíamos que la situación no era buena, pero siempre sueñas que todo acabará bien. No tengo palabras, no puedo decir nada porqué no puedo encontrar la razón por la que existen este tipo de cosas que acaben con la vida de una niña encantadora. El Manchester City y por supuesto mi familia y yo estamos aquí para lo que haga falta, y espero poder verlo pronto y decirle cuanto lo quiero”