El dinero que ofrece el Arsenal por un jugador del Real Madrid

El capítulo de salidas no se ha cerrado, ni mucho menos, en el Real Madrid. Hay una serie de futbolistas que se sabe que se van a ir (Bale o James, por ejemplo), pero aún puede haber algún descarte sorpresa, como el de Lucas Vázquez.

Los rumores sobre la situación del extremo en el nuevo Real Madrid que dibuja Zidane son muchos, porque no está muy clara su situación. Aunque en la anterior etapa del francés fue un jugador, no titular, pero sí útil, no está muy clara su situación con la llegada de Hazard, que puede mover a Vinicius a la derecha y quitar más sitio a Lucas.

El canterano blanco, siempre trabajador, pero no siempre con fortuna podría estar pensándose su futuro en el conjunto blanco y en el club consideran que si llega una oferta buena, se puede plantear su traspaso. Según anunció El Transistor de Onda Cero, el Arsenal de Emery está muy interesado en fichar a Lucas Vázquez y ofrece unos 30 millones de euros para hacerse con su fichajes.

Emery quiere para su equipo jugadores trabajadores, que sean fieles al entrenador y no duden al recibir sus órdenes. Y que además, tengan talento o capacidad de desborde, como ha demostrado Lucas Vázquez. El Arsenal, subcampeón de la Europa League la última temporada, quiere dar un paso hacia delante en el competitivo fútbol inglés y necesita jugadores con experiencia en la élite.

Lucas fue un fichaje que pidió Benítez y, hasta ahora su paso por el Real Madrid ha sido todo un acierto. Ha sabido ser un buen jugador de reemplazo, tanto que en algunas temporadas se convirtió en el futbolista con más partidos disputados. No era el que más minutos coleccionaba, pero sí el que más veces aparecía.

A Zidane le resulta un jugador muy útil en los momentos complicados, cuando había que cambiar de plan y abrir el campo. Lucas se pegaba a la banda, hacía de extremo, regateaba y ponía balones en el área, además de ayudar al lateral, casi siempre Carvajal, a la hora de defender.

Esa labor tan en ayuda del equipo que hace es lo que busca Emery para el Arsenal.