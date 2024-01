Ellen Brook, la estrella Onlyfans colada por Guardiola, se confiesa en su regreso al boxeo: "Tomaba toneladas de cocaína y ketamina"

En los últimos años, decenas de Gimnastas, surfistas, luchadores, pilotos y hasta futbolistas han cambiado las canchas por el set de fotos xxx. Y una de ellas es la boxeadora y modelo de Onlyfans, Elle Brooke. La joven británica no solo es una gran aficionada al fútbol y una fanática del Manchester City sino también una fan incondicional de Pep Guardiola, por el que afirma sentir una atracción que va más allá de sus cualidades como entrenador.. «Está más guapo ahora que cuando solía tener pelo. ¡Es como un rey español!», dijo Elle Brooke sobre el técnico del Manchester City en una entrevista para Betting Sites.

Pero, Elle no saltó a la fama por sus dotes en el ring o por su amor al City sino por tener un cuerpo de infarto y por satisfacer cualquier tipo de fetichismo o fantasía que soliciten sus clientes. Según los medios británico la mujer cumple fetiches de los más peculiares que van desde la comercialización de su ropa interior usada hasta su propia saliva. La espectacular boxeadora ‘noquea’ a más de uno con sus atributos, pero también con el hecho de que accede a cumplir fantasías como la de ladrar, fingir ser violada por un fantasma y vender botes de su saliva. Esto último se ha convertido en un negocio más que rentable para la joven británica que asegura que con la comercialización de los botes se embolsa más de 33.000 euros al mes.

Sin embargo ahora, Elle Brooke, no se ha convertido en protagonista por un nuevo negocio erótico sino por confesar su dura lucha contra la depresión y las drogas y su regreso al boxeo. La estrella de OnlyFans tiene marca de 3-1 como boxeadora desde que debutó en julio de 2022 contra Love Islander AJ Bunker.

La revancha más esperada

Brooke admite que antes era una 'chica mala y fiestera' pero trata de dar un giro a su vida a través del boxeo y se prepara para enfrentarse a Bunker este fin de semana en una revancha muy esperada. Mucho ha cambiado desde su primera pelea, pero sobre todo quiere decir adiós a su estilo de vida del ring.

“Era una fiestera realmente mala, cualquier sustancia que podía encontrar me la estaba metiendo en la nariz, la llevaba al máximo. Ahora no bebo, he estado sobrio durante 18 meses, o un año, y ahora vivo una vida aburrida. No salgo los fines de semana porque estoy demasiado concentrado en mi alimentación y mis hábitos de entrenamiento. Mi vida se ha vuelto tan aburrida que estoy casada con mi casa. Honestamente, estoy constantemente en estas cuatro paredes, es trabajo, trabajo, trabajo para mí”.

Toneladas de cocaína

"En realidad son dos polos opuestos", dice al comparar su vida pasada y actual. "He pasado de salir todas las semanas al pub, ir de discotecas, esnifar toneladas de cocaína, ketamina, cualquier cosa que puedas encontrar a vigilar lo que pones en tu cuerpo, hacer dieta, salud y ejercicio, rutina regular. La rutina es lo que más me gusta del boxeo porque me da una razón para despertarme por la mañana".

Brooke también ha querido llamar la atención sobre la salud mental y ha confesado que "dependía de una pastilla diaria para ser feliz".

La belleza rubia tiene ahora una nueva oportunidad contra Bunker, quien defiende su título de peso mediano femenino de Misfits contra la estrella de Onlyfans en el evento MF & DAZN: X Series 012 en Leeds que tendrá lugar el próximo sábado.