El entrenador que anuncia su propio despido antes de que se haga oficial

El luso Paulo Fonseca desveló esta madrugada que el Milanle despidió tras el empate (1-1) ante el Roma en el Giuseppe Meazza (San Siro), a la espera de que el club "rossonero" anuncie de manera oficial el adiós del técnico. "Sí, es verdad, ya estoy fuera del Milan. Así es la vida. Mi conciencia está tranquila, hice todo lo que pude", declaró el portugués desde su coche cuando salió del estadio Giuseppe Meazza (San Siro), pasada la media noche, a los medios locales.

Fue una noche un poco extraña para Fonseca, pues se midió al Roma, su exequipo, en un día en el que los rumores de su despido se incrementaron de manera exponencial.

Solo una gran victoria ante la "Loba" parecía poder salvar su cargo, algo con lo que ya lidió hasta en dos ocasiones esta misma temporada: ante el Inter y el Real Madrid, con dos resultados favorables que renovaron la confianza del club en su proyecto.

Sin embargo, el empate ante el combinado romano sentenció una etapa complicada en Milán, llena de altibajos en el juego, plagada de enfrentamientos con los jugadores de más renombre y con el equipo octavo con 27 puntos, a 14 del liderato, a 8 de puestos de Liga de Campeones y con solo una victoria en los últimos cuatro partidos.

Después del duelo ante el Roma, pese a las preguntas de la prensa y antes de salir del estadio, Fonseca se mostró sólido y aseguró que no tenía miedo de perder su puesto.

"No he hablado con nadie. No ha habido ningún encuentro con Ibrahimovic (directivo del club). Me siento seguro en el banquillo, ¿por qué no iba a hacerlo? No he hablado con nadie", dijo a Dazn nada más terminar el choque.

De hecho, habló de dirigir al equipo en la próxima Supercopa de Italia que se disputará a principios de enero.

"No tengo ningún indicio de no entrenar en la Supercopa. Ahora me voy a casa, con mi familia, veré el partido y me prepararé para trabajar mañana", comentó en rueda de prensa.

Fue tras esas declaraciones cuando tuvo un breve encuentro con la directiva "rossonera", que le comunicó un despido todavía no anunciado por el club, pero confirmado por el técnico.

Para ocupar su puesto, el nombre con más fuerza es el de su compatriota Sergio Conceicao, exentrenador del Oporto y exjugador del Lazio, Parma e Inter de Milán, entre otros.