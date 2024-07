España - Alemania. La Roja busca nombre para un gol

Dice Julian Nagelsmann que no es una final, pero se le parece mucho. «Son unos cuartos de final y queremos estar en las semifinales», dice el seleccionador alemán, pero cualquier final que se dé no se puede imaginar mejor. Se enfrentan las dos selecciones que más veces han ganado la Eurocopa, tres cada una, y las dos mejores selecciones del torneo. Lo dicen los números, pero sobre todo lo dicen las sensaciones.

«Casi es una final», dice De la Fuente. Y los números le dan la razón. Son las dos selecciones que más goles marcan, las que más disparan, las que más atacan. Las más divertidas de ver. Y son también las dos naciones que marcaron el fútbol en los primeros años de este siglo. La alemana fue una de las Federaciones que antes entendió la necesidad de copiar el modelo de trabajo español con las categorías inferiores. Uli Stielike aprendió del equipo que formaban Iñaki Sáez, Juan Santisteban y Ginés Meléndez que lo ganó todo en las categorías inferiores y preparó a los futbolistas para ganar todo también con la selección absoluta. No es casualidad que fuera Alemania la que sucediera a España como campeona del mundo en 2014.

En esos años hubo muchos enfrentamientos cruzados. La Roja ganó la final de 2008 a los alemanes en el Pratter de Viena con el gol de Torres y dos años después volvió a ganarles en las semifinales del Mundial con el gol de Puyol.

Las estadísticas entre las dos selecciones están igualadas, pero da la sensación de que en los últimos tiempos España ha ganado los partidos importantes, como hizo ya con el gol de Maceda en el último partido de la primera fase de la Eurocopa 84. Siempre es un gol único y con apellido el que derrota a Alemania y marca para siempre la carrera de su autor.

Se cruzaron otra vez las dos selecciones en el Mundial de Qatar que es mejor que olviden las dos. Alemania quedó eliminada en la primera fase y España sólo un paso más allá.

La Roja juega en inferioridad, al menos en las gradas, aunque eso no preocupe al seleccionador español. «A estos niveles no influye tanto un ambiente hostil», dice De la Fuente. Le preocupa más que España sea lo que ha sido hasta ahora. «Lo más importante es ser como es uno. Nosotros somos siempre así y no porque llegue un partido como este cambiamos nuestra forma de actuar a diario ni de ver la vida», dijo cuando le preguntaron por la diferencia en el ambiente que se veía en el entrenamiento de España y en el de Alemania. Los alemanes, mucho más serios; los españoles, tan divertidos como siempre. «Nos da seguridad. Somos siempre así, no es porque tengamos menos responsabilidad que el rival. La misma», asegura De la Fuente.

Para que España siga siendo España tiene que mirar hacia arriba, como ha hecho hasta ahora, aunque la manera de jugar de los alemanes sea la más parecida que se puede encontrar en esta Eurocopa a la española. «La mejor manera de defenderse de un ataque rival es responder con un ataque mejor. Jugamos contra un rival que tiene una idea futbolística muy parecida a nosotros. El que menos errores cometa tiene más posibilidades de sacar los partidos adelante», advierte el seleccionador español.

No cree Luis de la Fuente que la selección alemana se limite a lo que puedan hacer Musiala y Wirtz, igual que España es mucho más que Lamine y Nico Williams. «Somos mucho más que estos cuatro jugadores. Aunque para mí son cuatro de los jugadores de más talento que hay en Europa, pero dependen de los otros jugadores que son de nivel mundial. Queremos ser fuertes en equipo, aunque las individualidades deben marcar diferencias», avisa el técnico.

Y el equipo en Alemania lo maneja Kroos. A De la Fuente sólo se le ocurre una manera de pararlo. «Habíamos pensado atarle los pies, pero no sé si eso lo aceptaría la UEFA», bromea.