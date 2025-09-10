Sección patrocinada por
Boxeo
España asegura una medalla en el Mundial de boxeo con Rafael Lozano
El púgil andaluz venció con claridad al mongol Bilguun Kharkhuu y entró en semifinales, consiguiendo 'de facto' el primer metal para nuestro país
Rafael Lozano se clasificó este miércoles para las semifinales de los Mundiales de Liverpool al vencer con claridad al mongol Bilguun Batsaikhan Kharkhuu y se aseguró la primera medalla para la delegación española. En la categoría de menos de 55 kilos, el cordobés se impuso con un boxeo de mucha calidad y dominando a su rival desde el primer segundo.
Lozano ofreció una clase magistral de técnica, velocidad y madurez competitiva ante un adversario correoso que apenas encontró huecos para golpear con limpieza. Desde el inicio, el español mostró su superioridad, estuvo rápido de piernas y preciso en los desplazamientos. Con una lectura milimétrica de la distancia, impuso el ritmo del combate y conectó los mejores golpes del primer asalto.
El segundo se tiñó de polémica, porque cuando Lozano volvió a mostrarse más certero, con contragolpes limpios y una defensa bien cerrada, el árbitro decidió sancionarlo con la retirada de un punto por presuntos agarres. La decisión generó indignación en la delegación y en los aficionados españoles en las gradas.
Pero en lugar de descentrarse, Lozano sacó a relucir su temple y experiencia. En el tercer y definitivo asalto volvió a demostrar su superioridad con un boxeo inteligente, castigando cada intento de su rival y manejando el ritmo a su favor.
La decisión unánime de los jueces certificó una victoria que confirma al joven Lozano como uno de los grandes nombres del torneo y con su pase a semifinales, España ya tiene asegurada una medalla.
