España, del oro europeo al bronce mundialista ante Francia (14-10)

Dos competiciones de primer nivel en 2024, Europeo y Mundial, y dos medallas para la selección española de waterpolo. Al oro en el Campeonato de Europa disputado en Zagreb y Dubrovnik hace un mes y ganado ante Croacia se ha sumado el bronce en los Mundiales de Doha ante Francia. España fue muy superior al combinado galo (14-10) con el que pocos contaban luchando por los metales a estas alturas del torneo.

La reacción final del equipo de David Martín es muy reveladora de lo que iba buscando la selección en Doha. No hubo gestos de grandilocuencia en ningún momento. Abrazos, felicitaciones, pero nada de gritos o una celebración que recordara a la de hace un mes en la capital croata. España aspiraba al oro, pero en un partido flojo ante Italia en semifinales se quedó fuera de la final. Francia era la primera vez que estaba peleando por subir al cajón en un Mundial. Y pronto dejaron de soñar con la medalla. La selección olvidó lo de las "semis" con un rotundo parcial de 4-1 en el primer cuarto. Por si quedaba alguna duda las diferencias aumentaron en el segundo y en el descanso estaba todo sentenciado (9-4).

"No es fácil lo que estamos haciendo en los últimos años. Conseguir una medalla más no deja de ser importante y seguiremos trabajando para pelear por la medalla olímpica", afirmó Bernat Sanahuja al final del partido. Era el mejor resumen de la trayectoria de España desde el Europeo de 2018 cuando el equipo ganó la plata continental. Desde entonces no se ha bajado del podio salvo en los Juegos de Tokio. Desde entonces un oro, dos platas y un bronce europeos y también un oro, una plata y un bronce mundialista. El gran desafío ahora es reeditar el oro olímpico de Atlanta 96. Desde hace 28 años, España no sabe lo que es subir a lo más alto del podio en un deporte de equipo en los Juegos. El grupo de David Martín es el gran candidato en el deporte español para poder hacerlo en París.