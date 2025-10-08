España da los primeros pasos para organizar el Mundial de Rugby 2035

La Real Federación Española de Rugby recibirá en 2026 la invitación oficial por parte de World Rugby para ser candidata a organizar el Mundial de este deporte en 2035. En una reunión informativa de su presidente, Juan Carlos Martín, "Hansen", con periodistas en Madrid, el directivo se refirió a su reciente viaje a Londres, donde participó en la Asamblea General de la federación internacional (World Rugby) y donde pudo comprobar la buena impresión sobre el desarrollo de este deporte en España de sus homólogos.

Martín explicó que solo hay otro país, Japón, que ha anunciado oficialmente que concurrirá a ser sede del Mundial 2035, y que los Emiratos Árabes Unidos podrían ser otro de los contendientes al igual que alguna nación sudamericana. Preguntado por EFE, el presidente manifestó que el apoyo de los países de nuestro entorno, como Francia o Inglaterra, a la candidatura es absoluto.

La decisión de la internacional sobre la sede del Mundial de 2035 se anunciará en Australia en el segundo semestre de 2027, antes de que se inicie la Copa del Mundo que tendrá lugar en aquel país ese mismo año.

Martín consideró este miércoles que la organización del mayor torneo internacional de rugby, conocido por Copa Webb Ellis, daría a este deporte en España "una nueva dimensión".

"España tiene todos los recursos para organizar el Mundial. Significa un cambio de paradigma. Es un tema de altísimo nivel", dijo el directivo, que añadió que supondría que la selección podría situarse entre las diez mejores del mundo. Actualmente ocupa la decimocuarta posición en la clasificación de World Rugby.

"La candidatura va a cambiar el rugby español", dijo Martín, que repasó los partidos y campeonatos que esta temporada se celebrarán en España, como los encuentros de las tres ventanas de noviembre con Irlanda A, en Leganés, Madrid, Inglaterra A, en Valladolid, y Fiyi, en Málaga, aparte de las Series de Seven en la capital castellana, y las finales de las competiciones de clubes en Bilbao.

El presidente dijo que en 2025 se producido la mayor inversión y el mayor crecimiento que nunca se haya dado en nuestro país y que se ha multiplicado el número de jugadores en los programas de alto rendimiento de la federación. "La federación está mejor dotada que nunca", manifestó Martín.

"Hay interés por parte de la Liga de Fútbol Profesional en que España organice el Mundial de 2035", respondió cuando fue preguntado por el uso que se haría de estadios de fútbol y la colisión de intereses con los clubes si, finalmente, España fuera sede de la Copa Webb Ellis 2035.

"Hansen" se mostró orgulloso del papel de la selección femenina en el reciente mundial de Inglaterra, a pesar de haber caído en los tres encuentros. Sin embargo reconoció que la continuidad del seleccionador, Juan González Marruecos, "está sobre la mesa". Previamente había señalado que desde la federación se trabaja en "cambios que son necesarios. Se han reforzado las estructuras y ha entrado gente de nivel".

Asimismo informó de que hay dos municipios interesados en que el Centro Nacional de Rugby se construya en sus términos municipales y que la federación continúa trabajando en encontrar una sede para un estadio en el que las diferentes selecciones disputen sus partidos. José Antonio Barrios, director deportivo, explicó que Tobías Cagigal ha sido nombrado director de Competiciones Nacionales, y Eli Martínez de Logística, así como Iñaki Laskurain de Seguros