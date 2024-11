Eurobasket 2025: España sobrevive a un papelón en Eslovaquia

España encarriló la clasificación para el Eurobasket 2025 en un partido dramático en Bratislava. Por cómo se resolvió y por cómo jugó el equipo de Scariolo durante demasiados minutos ante los eslovacos. Un triple imposible de Santi Yusta después de un robo a cuatro décimas del final de la primera prórroga evitó una debacle. Porque la selección dimitió después del descanso ante la selección número 59 del ranking FIBA. España ahora está obligada a ganar el lunes a Eslovaquia en Orense para confirmar su presencia en el Eurobasket del próximo verano.

Mediado el segundo cuarto en Bratislava, Scariolo hizo coincidir en cancha a Sergio de Larrea, Mario Saint-Supery e Izan Almansa. En el primero de lo que deben ser muchos partidos internacionales oficiales, la nueva ola de la selección tuvo su bautismo en un partido que a España se le atragantó. Se trataba de tener controlada a la animosa selección local y España lo logró sólo al principio gracias a la aportación de una de esas excepciones de jugador nacional que tiene protagonismo en la ACB. Fran Guerra (13 puntos y 4 rebotes) y sus 2,13 están cuajando el mejor baloncesto de su carrera en La Laguna Tenerife. España buscó el pívot y la respuesta fue inmaculada. Anotó 9 puntos sin fallo en poco más de cinco minutos para que la expedición no se alterara y para que el plan tuviera un buen inicio. España se sobrepuso al desenfoque en el tiro exterior (0/5 en triples de salida) sin alterarse. En el segundo cuarto llegaron los primeros aciertos desde fuera y la selección adquirió un ritmo anotador aceptable. Un par de dianas de Salvó y otras dos de Yusta pusieron en su sitio a los eslovacos.

Los locales lograron disimular que son la selección 59 del ranking FIBA. Su estrella es Brodziansky (23 puntos y 10 rebotes), un miembro de la rotación del UCAM Murcia, aunque su referente, al menos para los clásicos, está en el banquillo. El seleccionador, Aramis Naglic, es uno de los miembros secundarios de la mítica Jugoplastika tricampeona de Europa y de la Croacia que ganó la plata en Barcelona ante el Dream Team. El técnico balcánico cuenta con unos recursos muy limitados, pero a base de ganas su equipo nunca dejó de competir. Así lo demostró en el tercer cuarto. España abrió una diferencia aceptable antes del descanso (+13), pero los eslovacos siguieron a lo suyo. Y les funcionó porque la campeona del último Eurobasket volvió de los vestuarios y no hizo más que cometer errores. El 7-0 de parcial y los 3:30 sin anotar insuflaron ánimos a Eslovaquia. España no dejaba ni detalles y los anfitriones empezaron a sentirse cómodos tanto que se llevaron el tercer periodo por un escandaloso 21-10. Los problemas para sumar que se evidenciaron en las derrotas ante Bélgica y Letonia volvían a repetirse. Un triple de Brodziansky sobre la bocina desató la euforia eslovaca antes del tramo final (46-48).

Alocén anotó y asistió para dar oxígeno a España, pero Eslovaquia ya se lo estaba creyendo. Ihring (13 puntos y 9 asistencias) tomó los mandos, Fusek parecía la reencarnación de Mutombo con sus seis tapones y fue Brodziansky el que hizo sonar todas las alarmas cuando conectó un triple con poco más de cuatro minutos por delante (58-57). Todo lo que sucedió desde entonces fue un caos. El parcial fue un raquítico 1-2. Brodziansky desperdició un tiro libre que podía haber dado la victoria a Eslovaquia y España no supo anotar en los últimos cinco segundos. En realidad es que anotar apenas lo hizo después del descanso. Diez puntos en el tercer cuarto, once en el último... la prórroga era un premio extraordinario para los locales y un castigo para una España enredada. Eslovaquia insistió en la búsqueda de Brodziansky y ¿España? No hubo recursos en ninguno de los dos lados de la cancha. Quedaba confiar en los errores de los eslovacos y los cometieron. El más grave llegó a cuatro décimas del final con una pérdida que permitió un triple in extremis de Santi Yusta para forzar la segunda prórroga. Eslovaquia entera era consciente de que su oportunidad había pasado. España aprovechó el agotamiento de Brodziansky (48 minutos en pista) y con un mínimo de orden sofocó la rebelión de los locales. El papelón acabó con victoria. Menos mal.

72. Eslovaquia (10+15+21+13+8+5): Krajcovic (19), Mokran (2), Volarik (), Brodziansky (23) y Malovec (7) -quinteto titular- Ihring (13), Pavelka (6), Fusek (2) y Abrham (0).

76. España (14+24+10+11+8+9): Díaz (2), López-Arostegui (5), Yusta (21), Pradilla (4) y Guerra (13) -quinteto titular- Sima (3), De Larrea (0), Paulí (1), Alocén (5), Salvó (10), Almansa (10) y Saint-Supery (0).

Árbitros: Vulic (Cro), Montgomery-Toth (Hun) y Praksch (Hun). Eliminados Pradilla y Malovec.

Incidencias: 7.300 espectadores en el Tipos Arena de Bratislava. Partido correspondiente a la tercera jornada de clasificación para el Eurobasket 2025.

Tercera jornada: Eslovaquia, 72-España, 76 y Letonia, 75-Bélgica, 72.

Cuarta jornada: España-Eslovaquia (lunes 25, 20:00) y Bélgica-Letonia (lunes 25, 20:15).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Letonia (3/0); 2. Bélgica (2/1); 3. España (1/2); 4. Eslovaquia (0/3).