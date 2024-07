«Esperemos retirar a Toni», el mensaje de Joselu para Kroos

Para Joselu Mato el partido del viernes contra Alemania es especial por muchas cosas. Se juega en Stuttgart, la ciudad en la que nació y de la que salió siendo muy pequeño camino de España. «Yo no tenía ni tres años cuando me fui, era muy pequeño», dice. Y los recuerdos que tiene son adquiridos, los que le transmiten su madre y su hermana, «el respeto que hay en este país, el orden». «Y así es como me han criado desde pequeño. Luego lo he vivido cuando estuve tres años jugando en este país», dice.

Tan pequeño era cuando se marchó que no le dio tiempo a aprender el idioma. «¿Me va preguntar en alemán?», preguntó sorprendido a Ladis García, el jefe de prensa de la selección, cuando un periodista alemán agarró el micrófono en la rueda de prensa. Acabó contestando en inglés.

«El viernes será un momento especial porque mi madre iba a ese campo a ver partidos del Stuttgart, han vivido aquí 22 años y ha sido una ciudad y un país donde les han tratado muy bien. He hablado con mi madre y con mi hermana, les vienen muchos recuerdos y será un partido especial para ellas», confiesa el delantero de la selección. Para él también lo será, porque fue en Stuttgart donde marcó su primer gol en la Bundesliga al abandonar el Real Madrid para jugar en el Hoffenheim.

Enfrentarse a Toni Kroos es otro de los detalles que hacen el encuentro diferente para él. «Ha sido un placer para mí jugar con él. Refleja para mí todo lo que es el Real Madrid, todos los valores que tiene el club, ha sido un compañero, un amigo dentro del vestuario, he recibido muchos consejos de él, hemos hablado mucho con él, y ha sido un placer. Para mí es un jugador fundamental para la selección alemana como ha sido para el Real Madrid. Hay que tener mucho cuidado con él», reconoce Joselu, que deja un mensaje para su ya excompañero. «Alemania es también muy favorita para conseguir este título, pero esperemos retirar a Toni el viernes».

Joselu se estrena en una gran competición con la selección con 34 años. Una edad a la que ya ha considerado apropiado marcharse a una liga menos competitiva y más rentable económicamente, como la qatarí para jugar en el Al-Gharaffa. «Era el momento oportuno para dar ese paso. Quiero agradecer al Madrid, al presi [Florentino Pérez] y a José Ángel por toda la implicación que tuvieron para ayudarme a hacer la operación. Creo que vienen muy buenos años en el Real Madrid, con jugadores muy jóvenes, con un futuro muy grande. Ha sido una temporada increíble, pero creo que era el momento de dar ese paso», reconoce el delantero.

Del Real Madrid se ha marchado con la Liga y la Liga de Campeones en su única temporada en el primer equipo y con dos goles decisivos para el título europeo. Y antes de irse a Qatar quiere la Eurocopa, aunque para eso tenga que jubilar a su amigo Toni Kroos.