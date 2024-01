Así ha sido la primera semana de GIANTX en LEC, la mejor liga de esports de Europa

GIANTX ha cerrado una semana que ya es historia de la organización: la del retorno a la mejor competición de esports en Europa, la League of Legends EMEA Championship (LEC). La del regreso a la élite de los deportes electrónicos para los malagueños, quienes tras su fusión con Excel han vuelto a la liga que un lustro antes habitaban como gran representante español de los videojuegos competitivos.

La semana acaba, no obstante, con un resultado mejorable. GIANTX debutó en Berlín con victoria pero no pudo hacer lo propio frente a Team BDS y Team Heretics. El conjunto que lidera Odoamne venció a Team Vitality el sábado tras una partida de infarto. No pudo mantener la línea positiva ni el domingo ante los suizos ni el lunes ante el conjunto hereje, con el que GIANTX mantiene una de las grandes rivalidades de los esports españoles. El 1-2 en el casillero de GIANTX no es el resultado deseado para un grupo que, sin embargo, busca seguir creciendo a medio y largo plazo

Rozando los 555.000 espectadores

La LEC ha levantado una expectación inusitada gracias a los nuevos contendientes que forman parte de la liga. Uno de esos contendientes es GIANTX, cuyo partido frente a Heretics fue el quinto más visto de la primera semana, con 544.539 espectadores. Con partidos de más de 680.000 espectadores, el pico de audiencia de esta LEC ya superó en su primera jornada el registrado en la final de invierno del pasado año. Esto confirma el interés que ha generado esta nueva generación.

También lo demuestra las estampas de las gradas llenas del Riot Games Arena de Berlín. La renovación de la LEC, que ha presentado caras nuevas con el regreso de GIANTX tras la fusión de Excel y Giants, el de Rogue, la alianza de KOI y MAD Lions, y la presencia de Karmine Corp, el campeón francés.