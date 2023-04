La LEC crece en la retransmisión de la LVP

La League of Legends EMEA Championship (LEC) cerró ayer su temporada de primavera con triunfo español: MAD Lions venció en la gran final a Team BDS (2-3), tras una espectacular remontada, y se coronó en la competición más importante de Europa de League of Legends.

Liderados por el castellonense Javier “Elyoya” Prades, MAD Lions conquistó su tercer título continental venciendo a Team BDS en una heroica final en la que remontó un 2-0 en contra. Los leones supieron sobreponerse a un inicio arrollador de su rival, que había liderado la temporada regular y también la fase de grupos, y que se había colado en la final como el gran candidato al título. El equipo español, que bordeó la eliminación en varias fases de la temporada, sacó su mejor versión en el cuarto mapa de la final, donde arrasó a su rival, y completó el histórico reverse sweep en el quinto y definitivo, en el que no cedió ni siquiera una kill.

La retransmisión de la final de primavera de la LEC en el canal de Twitch de LVP (GRUP MEDIAPRO) alcanzó los 208.707 espectadores, por los 200.562 que tuvo la final de primavera de 2022, y consiguió 263.893 horas vistas, un 17% más que en 2022. Además, la media de consumo por espectador se fue hasta los 75 minutos, por encima de los 67 cosechados en primavera del año anterior. El pico de concurrentes fue de 78.763 espectadores, algo por debajo de los 86.180 que se alcanzaron hace un año.

¡ESTO ES PARA VOSOTROS Y VOSOTRAS! ¡GRACIAS POR SIEMPRE CONFIAR EN LOS LEONES! ¡SOMOS CAMPEONES! #MADWIN pic.twitter.com/gCmjTTcx79 — MAD Lions (@MADLions) April 23, 2023

Con este triunfo, los leones se garantizan una de las seis plazas en las Season Finals de la LEC, para la que ya está clasificado G2 (campeón en invierno), y la clasificación directa a la fase final del MSI 2023.

El Mid-Season Invitational (MSI), la competición internacional que se disputa a mitad de temporada y que reúne a los mejores equipos del mundo de League of Legends, arranca el próximo 2 de mayo y se podrá seguir íntegramente en español en el canal de Twitch de LVP. MAD Lions y G2 serán los representantes europeos en un torneo en el que el campeón chino, Royal Never Give Up, no se ha clasificado y no podrá defender el título conquistado en 2022. Toda la competición se jugará presencial en el Reino Unido.

Bien parecía que en el caso del Split invernal la audiencia estaba teniendo problemas para encontrarse con la competición franquiciada.

Sin embargo, con la importancia que suponía conquistar esta temporada el título de cara al MSI y la presencia de Elyoya, el público español se ha volcado en primavera a seguir la final. Sin duda una gran noticia para la LVP que no abandona a su público online, pese a la gran apuesta de este 2023 de potenciar los eventos presenciales y reunir a las comunidades en las finales de los torneos nacionales.