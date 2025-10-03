OXO Museo del Videojuego Madrid presenta LEGO® Gaming: The Exhibition

El Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego Madrid inauguran hoy LEGO Gaming: The Exhibition, una exposición temporal que trae por primera vez a España la fusión de dos universos clave en la cultura popular: el gaming y las construcciones LEGO.

Una exposición inédita en España para gamers y familias

El Grupo LEGO se une a OXO Museo del Videojuego Madrid para poner en valor la historia y la cultura del videojuego. Se trata de un partnership estratégico para ambas marcas, que combina, por un lado, la creatividad y el juego tradicional con todo un referente cultural como es OXO Museo del Videojuego de la industria del videojuego en España.

La muestra ofrece un recorrido único que abarca desde la historia del Grupo LEGO, con materiales audiovisuales y piezas físicas, pasando por su incursión en el mundo de los videojuegos, hasta llegar a las franquicias más populares del sector. Además, los asistentes podrán disfrutar de zonas temáticas con dioramas, modelos 3D de gran escala y sets emblemáticos que permitirán a los visitantes experimentar la cultura del videojuego en formato LEGO.

Entre alguno de los elementos con lo que se puede interactuar durante la visita destacan lanzamientos de videojuegos recientes como LEGO Party y LEGO Voyagers, videojuegos que refuerzan el vínculo entre creatividad digital y construcción física, u otros con más recorrido como LEGO Fortnite o LEGO Star Wars: La Saga Skywalker. Además, varias piezas históricas traídas desde Billund, Dinamarca, serán expuestas como el Pato de Madera (1958), el Tren LEGO (1966) o algunos de los primeros videojuegos LEGO como

LEGO Island o LEGO Creator.

Un puente entre generaciones

La exposición llega este otoño para conectar a diferentes públicos unidos por una misma pasión: niños y niñas que aman los videojuegos y sus familias, así como a los adultos que han crecido con LEGO y la cultura gamer. El Grupo LEGO consolida así su compromiso como referente creativo intergeneracional de la mano de los videojuegos, mientras que OXO Museo Madrid demuestra con esta nueva exposición temporal su misión de dar voz, desde una visión cultural, al universo del videojuego en toda su extensión.