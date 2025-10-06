eSports
Riot Games presenta a Veto, el nuevo agente de VALORANT
El nuevo agente estará disponible a partir del 7 de octubre
Durante la gran final de VALORANT Champions Paris, Riot Games ha presentado a Veto, el nuevo agente que se une a la plantilla del juego. Este imponente personaje de origen senegalés introduce un estilo de juego disruptivo centrado en neutralizar las habilidades enemigas y devolver el protagonismo al combate puro.
A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.
Dotado de una mutación genética imparable, Veto puede anular tanto los poderes como la tecnología de sus oponentes. Su diseño busca ofrecer a los jugadores una defensa más sólida y nuevas formas de resistir las ofensivas rivales.
Entre sus habilidades destacan:
•Chokehold, una trampa que inmoviliza y debilita a los enemigos.
•Crosscut, un vórtice que le permite reposicionarse mediante teleportación.
•Interceptor, un dispositivo que destruye habilidades de utilidad enemigas.
•Evolution, su habilidad definitiva, que le otorga regeneración, estímulo de combate e inmunidad a cualquier debilitación.
Según Nicholas Smith, diseñador del juego, “Veto está pensado para cambiar la forma en la que los equipos usan la utilidad, ofreciendo una respuesta directa a las estrategias más agresivas y fomentando un estilo de juego más creativo y valiente”.
Esta nueva incorporación al juego puede ser muy interesante, los equipos tendrá que acostumbrarse a un nuevo estilo de juego, algo que destruye y no crea espacios o ventajas. La habilidad definitiva también ofrece un gran abanico de posibilidades, aportando una inmunidad que puede ser muy útil.
El nuevo agente estará disponible a partir del 7 de octubre.
✕
Accede a tu cuenta para comentar