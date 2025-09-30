Team Heretics cae en la VALORANT Champions París

VALORANT Champions es la culminación del circuito VCT de este año, donde los mejores conjuntos del mundo compiten por el título mundial. Tras una dura fase de grupos, Team Heretics conseguía un puesto en esta fase de playoffs y, con un gran nivel de juego, hacían soñar a los aficionados españoles con llegar muy lejos. Por desgracia, en una fase en la que cada serie es esencial, cada mapa puede decidir el destino, y los equipos no pueden permitirse fallos, los españoles no lograron estar a la altura de sus rivales y han quedado eliminados.

Heretics ha quedado eliminado antes de poder disputar las etapas finales. Aunque llegaban a los playoffs con una dinámica muy buena, cayeron en sus enfrentamientos del cuadro superior en la primera ronda, quedando relegados al cuadro inferior en donde cada derrota significa quedarse fuera de la competición.

Esta primera derrota fue a manos de MIBR con un contundente 2-0. La eliminación llegaría en el partido inmediatamente posterior ante Paper Rex, uno de los grandes favoritos a llevarse el título. Aunque volvió a ser un enfrentamiento igualado en el que Heretics arañó una partida a los asiáticos, los madrileños no consiguieron alcanzar su mejor nivel en los momentos decisivos y cayeron, quedando eliminados definitivamente de la competición.

Cuatro equipos siguen en la pelea por el trofeo

Aunque con los españoles fuera de combate, la competición sigue y el VALORANT Champions Paris está al rojo vivo. Por el lado del cuadro superior, sin haber perdido aún un solo partido en toda la competición, se encuentran FNATIC y NRG. Ambos equipos se enfrentarán el 3 de octubre por un puesto directo en la gran final tras haber mostrado un nivel muy alto y consistente durante estas últimas semanas.

Por otro lado, en el cuadro inferior, DRX y Paper Rex serán los equipos que peleen por mantenerse con vida en Champions Paris, también el mismo 3 de octubre. El vencedor conseguirá un puesto en la final del cuadro inferior del día siguiente, en donde se tendrá que medir al perdedor del FNATIC/Paper Rex si quiere conseguir el pase a la gran final del 5 de octubre.

Con una gran igualdad entre equipos y regiones en la escena competitiva de VALORANT, es difícil hablar de favoritos claros y, como se ha venido demostrando estas semanas, cualquier error se puede pagar muy caro.