ZETA Gaming presenta su asociación con ROG

ZETA se complace en anunciar una alianza estratégica con ROG, la renombrada compañía de PCs, periféricos y componentes puntera a nivel mundial. Esta colaboración promete fortalecer aún más la posición de ZETA como un referente en el competitivo de los

esports. La asociación con ROG, conocidos por su compromiso con la innovación y la excelencia en el rendimiento de hardware, marca un hito significativo para ZETA. La elección de ROG como sponsor técnico refleja el compromiso del club en proporcionar a sus jugadores y creadores de contenido las mejores herramientas para alcanzar el éxito tanto en el día a día como en competiciones de alto nivel.

Nicolás Ferro, CEO de ZETA afirma: "Estamos entusiasmados por dar la bienvenida a ROG como nuestro sponsor técnico. Esta colaboración nos permitirá acceder a la vanguardia tecnológica y proporcionará a nuestros jugadores una ventaja competitiva indiscutible. Juntos, estamos listos para enfrentar nuevos desafíos y alcanzar nuevas metas en el mundo de los esports".

ROG, reconocida por su innovación constante y calidad excepcional, proveerá a ZETA Gaming con productos de última generación, incluyendo equipo gaming y periféricos diseñados para el rendimiento óptimo en juegos competitivos.

Por su parte, Adrián C. Maseda, ProductMarketing Manager de ASUS destaca: "Estamos emocionados de unir fuerzas con ZETA Gaming en esta emocionante travesía. ROG es sinónimo de gaming, vanguardia, rendimiento excepcional y crecimiento, y creemos que la ruta que ha seguido el equipo durante estos últimos años reflejan a la perfección esta actitud ante el mundo del gaming competitivo”.

El patrocinio tendrá efectos sobre los rosters profesionales de League of Legends, Valorant y FIFA de ZETA, con jugadores de renombre como Ismael "Miniduke" o Daniel "ElOjoNinja" en el equipo de League of Legends. Además de contar con campeones de España en ediciones anteriores en el equipo de VALORANT. Esta asociación no solo impulsa a ZETA a la vanguardia de la competición, sino que también crea oportunidades emocionantes para su comunidad. Juntos planean llevar a cabo eventos exclusivos, sorteos y contenido interactivo para involucrar a la audiencia y celebrar esta nueva etapa de compromiso con la excelencia y la innovación.

El acuerdo ha sido gestionado por ROLDOBOOST, donde Alejandro Roldán recalca: “Estamos muy entusiasmados de que ROG vuelva al ecosistema nacional de la mano de uno de los equipos más relevantes y con mayor crecimiento en redes sociales como es

ZETA”.